Operaron a Dybala y estará 45 días en rehabilitación

El delantero Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda y quedará fuera de las canchas cerca de 45 días, por lo que la lesión lo deja descartado para la Finalissima ante España.

Dybala volvió a sentir dolor durante un entrenamiento en el centro deportivo "Fulvio Bernardini", bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini, y debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Tras esa situación, el jugador y el cuerpo médico del club italiano resolvieron realizar una artroscopia exploratoria para determinar el estado real de la articulación.

La intervención se llevó a cabo en la clínica Villa Stuard, en Roma, con el especialista Piero Paolo Mariani y confirmó una rotura del menisco externo, al tiempo que el procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo de recuperación estimado ronda los 45 días.

De acuerdo con ese plazo, Dybala podría reaparecer recién en la fecha 33 de la Serie A, cuando Roma enfrente a Atalanta. El argentino no juega desde el 25 de enero, día en que su equipo se midió con Milan por Serie A.

Desde entonces arrastra molestias en la zona que ahora obligaron a una solución quirúrgica y la baja también impacta en el panorama de la Selección Argentina, ya que Dybala no estará disponible para la Finalissima contra España y suma otro período sin actividad en una temporada marcada por problemas físicos.

En el actual curso europeo disputó 22 partidos con la Roma, 14 como titular, con tres goles y cuatro asistencias, pero la prioridad ahora pasa por completar la recuperación y recuperar ritmo de competencia.

Ídolo romanista

Tras finalizar su vínculo con Juventus, el delantero cordobés decidió seguir en la Serie A, pero en este caso con Roma, equipo dirigido por José Mourinho y vigente campeón de la Conference League en ese entonces. Firmó contrato los Giallorossi hasta junio de 2025, en primer termino y fue recibido por una multitud en la capital italiana. También rompió el récord de camisetas vendidas en 24 horas [120] como nuevo jugador de un club en Italia, superando a Cristiano Ronaldo cuando fichó con Juventus.