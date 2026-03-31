Bruno Conti: “Será un partido muy físico”

Mañana Jujuy recibe a Villa San Martin en el primer partido correspondiente a los playoffs de LaLiga Argentina desde las 21:30 en el estadio” Federación”, “Sera una serie muy dura, cerrada y se va a definir por detalles”, opino Bruno Conti.

El base de los “cóndores” reconoció que llega de una primera parte larga “la temporada regular fue bastante larga e intensa porque jugamos muchos partidos en poco margen de tiempo, pero ahora comienza la segunda instancia que requiere mucha concentración, mucha intensidad, serán partidos muy físicos, pero estamos preparados para eso”.

Conti, reconoció que se logro el objetivo “pudimos lograr la localidad que es lo que queríamos, comenzar en casa con nuestra gente, tratar de comenzar con el pie derecho será importantísimo este miércoles, pero sabemos que va a ser una serie muy dura”.

Sin dudas que “lo ideal es ganar 3 a 0 y volver contento a casa, es la realidad, pero el rival juega, tiene un gran equipo, con jugadores de mucha experiencia, pero será una serie muy pareja, porque los equipos son parejos más allá que los estilos de juego son distintos”, finalizó.