Exitoso cierre torneo del Provincial Veraniego

Con más de 120 pedalistas se vivió la cuarta y última fecha del campeonato Provincial Veraniego de ciclismo de ruta. Alejandro Palacios se quedó con la clasificación general del certamen que tuvo la organización de los dirigentes amantes de esta disciplina bajo el nombre de Comisión Provincial Jujeña.

Fabián Barboza del Club Amigos del Deporte de Perico, Miguel Condorí de la Asociación Sampedreña de Ciclismo, Saúl Correa de El Carmen, los comisarios Carlos y Gabriel Colque, el acompañamiento de directivos de la vecina provincia de Salta, le dieron vida a la competencia que contó con distintos circuitos aprovechando el muy buen estado de las rutas.

Con salida desde la altura de Club Santo Domingo, surcaron la ruta provincial 46, 42 y 47, disfrutando del buen trabajo realizado por Vialidad de la Provincia "las rutas están impecables, ideal para el ciclismo", contó Fabián Barboza.

El directivo destacó que "el deporte nos une, genera valores y fortalece nuestra comunidad, seguimos apostando al crecimiento del ciclismo y al acompañamiento permanente a nuestros deportistas", agregó.

Por otro lado, destacó el trabajo articulado con el municipio de Perico, Monterrico, El Carmen, que acompañaron a través de sus respectivas áreas operativas el buen desarrollo de la competencia, ya que cuidaron a los corredores, lo mismo que policía de la provincia junto a Seguridad Vial.

Destacó la participación de la Secretaría de Deportes "vamos planificando muchas actividades para esta temporada, la idea es refrotar el ciclismo en Jujuy, comenzar a promover el desarrollo para buscar nuevos valores que nos puedan representar a nivel nacional e internacional como lo vienen haciendo Máximo Gómez, Lautaro Gómez, Marcos Flores, Alejandro Palacios que tiene muchas condiciones de seguir creciendo".

Justamente, en el marco de esta idea de promocionar y sumar adeptos, s generó una categoría de mountain bike "hubo buena aceptación, los amantes de las bicicletas de montaña se animaron a hacer ruta, estamos convencidos que vamos a seguir sumando ciclistas", puntualizó Barboza.

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de los premios, primero a los ganadores de cada una de las categorías y luego a los campeones.

Las posiciones

Elite: 1) Alejandro Palacios, 2) Gabriel Reinoso, 3) Javier Macias. Master B: 1) Javier Macias, 2) Julio Poma, 3) Gabriel Díaz. Master C: 1) Neri Llanos, 2) Pablo Ruiz, 3) Marcelo Muzio. Master D: 1) Alberto Alcocer, 2) Carlos Sutara, 3) Hugo Andrada. Master E: 1) Víctor Barrios, 2) Daniel López, 3) Daniel Díaz. Promocionales: 1) Leonardo Borda Bossana, 2) Carlos Beltrán, 3) Máximo Laguna. Damas: 1) Florecía Gálvez Aliaga, 2) Guillermina Ponce de León, 3) Liliana Doric. Promocional local: 1) Nahuel Bravo, 2) Gerardo Balangero, 3) Bautista Lerma. Mountain Bike: 1) Lautaro Martínez, 2) Juan Choque, 3) Gastón Aylan. Damas: 1) Rut Martínez, 2) Estefanía Cruz, 3) Carolina Vega. Evitas: 1) Uriel Alfaro, 2) Álvaro Soto. Damas: 1) Mía Doric.