Jujuy Básquet cayó en Mercedes, pero pudo clasificar

Jujuy Básquet cerró la fase regular de LaLiga Argentina entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte. En los playoffs enfrentará a Villa San Martín y la definición de la serie podrá ser en casa.

Si bien perdió en su visita a Comunicaciones en Mercedes, provincia de Corrientes, 84-68, los "cóndores" lograron el objetivo de terminar arriba pensando en la reclasificación.

Y en la instancia de los playoffs el rival será Villa San Martín de Chaco, al mejor de cinco juegos comenzando Jujuy primero de local el 1 y 3 de abril venidero, mientras que el 7 y 9 será en Chaco. En caso de hacer falta un quinto juego, la definición será en el estadio "Federación" el 12 de abril.

Durante toda la fase regular, el equipo de Guillermo Tasso fue protagonista jugando de igual a igual ante cualquier rival y demostrando la jerarquía de un equipo que tiene entre sus filas a muchos jugadores jóvenes, hasta para varios de ellos es su primera Liga Nacional. En cuanto al duelo del viernes a la noche, Comunicaciones fue de menor a mayor, impuso su defensa en el segundo tiempo y venció con justicia. Tomás Allende fue el goleador del local con 17 puntos mientras que Thiago Roca sumó 13 unidades en los "cóndores".

Ganó El Carmen Básquet

FESTEJÓ EL CARMEN BÁSQUET

Por la Liga Federal, El Carmen Básquet consiguió un sólido triunfo en la Zona NOA al superar a Red Star en Catamarca. Con Sigel como figura, el equipo mantuvo su invicto y confirmó su gran arranque de temporada.

El conjunto jujeño sigue de racha y, en la jornada del viernes, venció en Catamarca a Red Star por 62 a 52, con Agustín Sigel como estandarte. El base fue la figura del encuentro con 18 puntos, producto de 6 de 6 en dobles, 3 de 3 en libres y 1 de 2 en triples, además de 2 rebotes y 1 asistencia.

En el equipo dirigido por Mariano Aguilar, acompañaron en el goleo Zabala con 8 puntos y Cayuman con 7, en un equipo que se mostró fluido en ataque y sólido en defensa. En la continuidad del fixture, el elenco jujeño volvió a jugar en Catamarca -anoche enfrentaba a Montmartre-, mientras que Red Star visitará a Talleres en Tafí el sábado.