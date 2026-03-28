Pellerano: “Se ganó, pero hay que seguir corrigiendo“

El director técnico de Gimnasia y Esgrima, Hernán Pellerano, trazó un balance del partido que su equipo ganó frente a Chaco For Ever de visitante, destacando el valor de la primera victoria de la temporada en dicha condición y advirtiendo la necesidad de optimizar el rendimiento colectivo.

"Lo importante es que se ganó, pero igualmente hay que seguir corrigiendo", definió para luego indicar que los tres puntos "representan para el equipo ganar en confianza", ya que "nos estaba faltando vencer fuera de casa".

En su análisis, también señaló que "hicimos un gran primer tiempo" y añadió que "en la segunda parte el rival puso mucha gente en ataque y nos costó".

"Nuestra salida demanda precisión y, al ponernos arriba en el marcador, el equipo no se sintió cómodo con la idea de salir jugando por temor a la pérdida, por eso comenzó a saltear líneas y esto favoreció al rival", puntualizó y remarcó que "en cuanto retomamos la línea de pases, metimos el segundo gol".

En otro tramo de su evaluación, Pellerano refirió que "teníamos muchos jugadores acalambrados", producto de "la combinación del estado de la cancha, las doce horas de viaje en micro y la exigencia del rival".

Continuó señalando, que "detectamos que nos llegaban por los costados, en consecuencia tenía que hacer el equipo más ancho y de allí los primeros cambios" y agregó que "de inmediato se acalambraron más defensores y debimos hacer nuevas modificaciones".

Al explicar las variantes en la alineación titular, dijo que "en este caso el equipo necesitaba jugadores que ganen la segunda pelota y sabíamos que Chaco For Ever iba a proponer eso".

"Para cada partido tenemos un plan diferente, los jugadores lo entienden muy bien y cuando les toca entrar hacen la diferencia", subrayó finalmente.

Clásicos

Hoy la acción de la Primera Nacional del Fútbol Argentino con varios clásicos entre los que se destaca el de Salta.

El clásico interzonal entre Gimnasia y Tiro y Central Norte se jugará sin hinchada visitante. El encuentro está previsto para esta tarde a las 17.30 en el estadio "Gigante del Norte".

La posibilidad de que haya público azabache en el estadio había generado expectativa en la previa. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

Más encuentros: Los Andes - Temperley (a las 15); Chicago - All Boys (15.30); Deportivo Madryn - San Martín de Tucumán (16); Patronato - Colón (16); Gúemes - Mitre (16); Maipú - Godoy Cruz (16).

Chaco For Ever, sin técnico

RICARDO PANCALDO | DEJÓ DE SER EL DT DE FOR EVER LUEGO DE CAER CON GIMNASIA.

Ricardo Pancaldo dejó de ser el director técnico de Chaco For Ever luego de que la dirigencia del club y el entrenador tomarán la decisión de común acuerdo. Pancaldo asumió a fines de 2025 para empezar la pretemporada y preparar al equipo de la mejor manera para la campaña en Primera Nacional, sin embargo, su salida se da luego de que su equipo no consiguiera ningún triunfo en las primeras seis jornadas del torneo, cosechando cuatro partidos perdidos y dos empates. Con estos malos resultados Chaco For Ever se encuentra en zona de descenso y tanto la dirigencia como el DT entendieron que lo mejor era no seguir con este proceso. Se espera que en la próxima semana ya se anuncie el nuevo entrenador.

Resultados de ayer Tristán Suárez se impuso como visitante ante Almirante Brown de Isidro Casanova por la fecha 7 de la Primera Nacional. Fue en el minuto 4 del primer tiempo cuando Ángel Almada anotó el único gol del encuentro. Con este resultado el “lechero” es líder junto a Gimnasia.

Además, Ferro necesitaba la victoria tras dos derrotas consecutivas y la consiguió: ayer venció 1 a 0 a Atlanta como visitante, en el marco de la séptima fecha del campeonato. Con este triunfo, el “verdolaga” se alejó de la zona baja de la tabla. Rondina apostó por una línea de cinco en defensa con el objetivo de cambiarle la cara al equipo, aunque el primer tiempo fue decididamente malo. Oeste no pudo hacer pie pero después en el complemento justificó la victoria.