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Deportes

Jujuy Básquet asegura su lugar entre los ocho grandes y ya tiene rival para los playoffs

Los “cóndores” culminaron la fase regular de LaLiga Argentina en la zona de privilegio de la Conferencia Norte.

Sabado, 28 de marzo de 2026 10:51

Jujuy Básquet cerró su participación en la fase regular de LaLiga Argentina con un objetivo cumplido: terminar entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte. Pese a la derrota de anoche ante Comunicaciones en Mercedes, Corrientes, por 84 a 68, los “cóndores” aseguraron una posición de privilegio de cara a la reclasificación.

Ahora, el conjunto jujeño se prepara para enfrentar en los playoffs a Villa San Martín de Chaco. La serie se disputará al mejor de cinco partidos, con Jujuy Básquet iniciando la instancia como local los días 1 y 3 de abril en el estadio “Federación”. Los cruces en territorio chaqueño están programados para el 7 y 9 de abril, mientras que, de ser necesario un quinto encuentro, la definición volverá a Jujuy el 12 de abril.

A lo largo de la fase regular, el equipo demostró un alto nivel de protagonismo, compitiendo de igual a igual ante cualquier rival. Un aspecto destacado es la jerarquía mostrada por una plantilla conformada por numerosos jugadores jóvenes, varios de los cuales disputan su primera experiencia en la Liga Nacional.

Ese hambre de gloria, sumado al respaldo constante del “jugador número seis”, que colmó cada noche las instalaciones de la cancha de avenida España, sostiene la ilusión de un equipo que llega con grandes expectativas a la definición.

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