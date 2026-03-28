Jujuy, listo para el Sudamericano Amateur 2026

La provincia de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo de los deportes urbanos al convertirse en sede del Torneo Sudamericano de Skateboarding Amateur. La cita será mañana a partir de las 10 en las instalaciones de "Parque Urbano Deportivo" de barrio Tupac Amaru en Alto Comedero.

El evento, que también funcionará como instancia clasificatoria para la Copa Argentina de Skateboarding, lo cual generó muchas más expectativas atendiendo la cantidad de competidores que van a estar presentes.

Ayer se hizo la presentación oficial contando con la participación de Luis Calvetti, secretario de Deportes de la provincia; Leandro Calvetti, director de Deporte Infanto Juvenil; Gabriel Beneitez, presidente de la Federación Argentina de Skateboard (Fasb); y Juan Cruz, titular de la Asociación Civil Jujeña de Skateboard.

Torneo Sudamericano de Skateboarding Amateur: un encuentro de alto nivel competitivo

La competencia se desarrollará bajo la modalidad Street y contará con categorías para niveles iniciantes, principiantes y amateurs. Según indicaron las autoridades, el evento no solo busca la competencia de élite, sino también fomentar la base del deporte en la región.

El torneo contará con la presencia de figuras destacadas del skateboarding nacional, como Gianfranco Degenaro, Ignacio Vidal y Lucas Rojas. Además, se confirmó la participación especial del colectivo boliviano Imilla Skaters, conocidas internacionalmente como las "Cholas Skaters" de Cochabamba, quienes aportan una impronta cultural única a la disciplina.

"Estamos trabajando de forma conjunta para dar respuesta a una población de skaters que crece constantemente en Jujuy, algo que ya percibimos en los Juegos Evita y con la creación de nuevas pistas en toda la provincia", destacó Luis Calvetti.

Por su parte, Gabriel Beneitez resaltó el carácter familiar del encuentro y el rol del Estado: "El torneo llega a Jujuy gracias a la labor de la asociación local y el apoyo del Gobierno provincial, permitiendo una sinergia entre lo privado y lo público en un deporte que hoy es disciplina olímpica".

Leandro Calvetti destacó las excelentes condiciones del skatepark local, calificándolo como una de las mejores instalaciones para los deportistas jujeños. Desde la Asociación Civil Jujeña de Skateboard, Juan Cruz enfatizó que el objetivo es "federalizar el skate en el país", entendiendo la actividad no solo como un deporte extremo de habilidad y equilibrio, sino como un estilo de vida que trasciende lo físico.

Aniversario

Además el "Parque Urbano Deportivo" de barrio Tupac Amaru celebrará su primer aniversario como un espacio recuperado y totalmente refaccionado, que brinda actividades diarias para promover el deporte, el encuentro y la vida activa, con la 2° Maratón de Ritmos, junto a profesores invitados.

De esta manera, desde el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, se continúa apostando al crecimiento del deporte y a la creación de espacios que impulsan la actividad física y la participación de todos.