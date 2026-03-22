Inauguración del predio deportivo

El gobernador Carlos Sadir encabezó ayer el acto de inauguración de la renovada infraestructura deportiva del Regimiento de Infantería de Montaña 20. La obra, ejecutada en conjunto con las fuerzas armadas, dotó de nueva iluminación y mejoras estructurales a tres canchas de básquet y una de handball en el histórico campo de deportes.

Los trabajos, ejecutados por el Ministerio de Infraestructura en colaboración con el Ejército Argentino, incluyeron la renovación total de las superficies de juego, la incorporación de tableros de vidrio y arcos, y la instalación de sistemas lumínicos de última generación.

Durante el acto, el gobernador Sadir destacó que la intervención busca "poner en valor y en condiciones" un espacio fundamental para el desarrollo deportivo local.

"Esta es una tarea conjunta para dejar estos lugares de la mejor manera, dada la enorme cantidad de personas que realizan actividades físicas aquí", señaló el mandatario.

Más allá de su ubicación militar, el predio del RIM 20 cumple una función social clave en San Salvador de Jujuy. Actualmente, 14 instituciones escolares de la ciudad utilizan las instalaciones para sus clases de educación física. Además, diversas entidades deportivas y clubes locales entrenan diariamente en este espacio. El jefe del Regimiento, coronel Julián Rojo, expresó su agradecimiento por las mejoras, resaltando especialmente la calidad de la nueva luminaria "de primer nivel".

Un momento destacado de la jornada fue el descubrimiento de una placa conmemorativa que rinde tributo a los atletas jujeños más relevantes de los últimos 50 años que han pasado por este campo de deportes, vinculando la historia del predio con el éxito deportivo de la provincia. El evento contó con la participación del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, del ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el coronel mayor Hernán Aoki, comandante 5º Brigada Montaña.