Luján inauguró sector de atención psicosocial

En el salón del albergue "Luis Civardi", el Club Deportivo Luján concretó la apertura oficial de su Departamento Psicosocial, un espacio destinado a fortalecer el acompañamiento humano, social y emocional de las y los deportistas y familiares de la institución.

El acto contó con la presencia del presidente, Hugo Peñaloza, y del vicepresidente, Luis Civardi, quienes destacaron la importancia de seguir incorporando herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional y la salud mental de los integrantes del Club y la comunidad barrial.

"Un día muy especial para nosotros con esta inauguración que tiene que ver el trabajo que venimos realizando con el programa 'No te olvides que viniste a jugar', donde creemos que la salud mental de las y los chicos es importante para que puedan realizarse en la vida social". "Queremos que las y los chicos estén dentro de la institución y generar este espacio de contención para nosotros es muy importe", afirmó Hugo Peñaloza.

Asimismo, la coordinadora del Departamento Psicosocial, Aurelia Martínez manifestó que "vamos a trabajar en forma conjunta en una red interinstitucional con las entidades del barrio para colocar al club como un agente de promoción y prevención de salud a través de un espacio de escucha y con los talleres en las distintas divisiones deportivas".

Además, acompañaron en la inauguración: el presidente del Centro Vecinal de Santa Rosa, Ezequiel Reynoso; el presidente del Centro Vecinal de San Cayetano, Francisco Huanco; el jefe de la Brigada de Investigaciones, José Luis Videz; la directora del Caps Santa Rosa, Gabriela Cortez; la representante del Departamento de Mediación dependiente de la Secretaría de Justicia de la provincia, Marta Alejo; y los integrantes del colectivo "Claramente" Psicología Social aplicada al deporte, Silvia Alicia Navarro, Andrea Susana Espinassi, Romina Rivero y Santiago Zamora, quienes vienen trabajando en la institución.

Con esta auspiciosa iniciativa, la institución continúa consolidando una mirada integral del deporte, promoviendo valores, contención y formación más allá de lo estrictamente deportivo.