El presente de Balestrieri busca mayor perfección

El 26 de abril se correrá la 2º fecha del Campeonato 2026 del Zonal del NOA organizado y fiscalizado por el Auto Club Salta donde el jujeño Franco Balestrieri dirá presente en la categoría TP1600 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta. Luego del 5º puesto en el debut, ahora sólo busca perfección para llegar a ocupar el podio.

En su visita a diario El Tribuno de Jujuy, el deportista confesó que "hice pretemporada todo el verano en karting, después hice una prueba en el auto, pero el karting te da mucho físico y estado, para tener la orientación de pista. El año pasado corrí en karting así que esa experiencia me ayudó. Pero luego tuve un viaje de vacaciones y paré, pero para la segunda fecha estamos enfocados", agregando que "hay mucha gente detrás de cada carrera, mi preparador físico es Federico Flores con quién entreno en el Club Ciudad de Nieva, después mi nutricionista Constanza López, mi entrenador de karting Juan Fucho, el equipo Yiyo Competición, mi hermano Matías Clapier que es la cabeza prácticamente que mi guía junto a mi viejo", detalló.

Ahí nomás admitió que "en la primer fecha no salimos a dar todo, por eso también un poco el resultado, pero conociendo el auto y la pista ahora vamos a dar todo al 100%. Del auto se encarga todo Yiyo Competición de Tucumán y el encargado de mi auto es 'Beto' para que funcione como tiene que ser y me habla por radio durante la carrera. A la cabeza del equipo está Sebastián Chincarini".

En esta incursión deportiva, Balestrieri destacó que "en Salta hay muy buenos pilotos, muy buenos autos y será un año lindo de buena competencia. Justo lo tengo a Francisco Merlo que es mi compañero de equipo, somos amigos, el corre hace muchos años y está peleando arriba, siempre es bueno tener jujeños en estos torneos", acotando que "son 8 fechas en el año, se corre todos los meses, menos en julio. Quiero llegar lo más alto que se pueda. Me gusta entrenar y es importante dar el paso invisible que sería cuidarse con las comidas, dormir la horas necesarias, descansar, no salir de fiesta, no tomar alcohol, evitar todos los malos hábitos. Ayuda 100%, porque esas cosas al final te terminan afectando en los reflejos y el rendimiento", afirmó.

Además se apoya en un avezado y contó que "con Matías (Clapier) ya corre hace más de 10 años, tiene mucha experiencia, entonces yo escucho mucho, es alguien profesional, sigo aprendiendo, vemos mucha data de los autos, las cámaras, todo para mejorar. Soy alguien que no está quieto, me muevo los 7 días de la semana. No me reflejo en ningún piloto pero me gusta de la Fórmula 1 Max Verstappen".

Al final fue sincero y dijo que "siempre estuve en deuda conmigo mismo, de correr en karting, en auto y saber qué se siente porque no sabía que se siente desde adentro y hoy gracias a Dios lo puedo cumplir y estamos proyectando buenos objetivos. Mi familia nunca me insistió ni nada, fue mi decisión correr", sintetizó.