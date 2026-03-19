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Deportes

Copa Libertadores 2026: Boca integrará el Grupo D con Cruzeiro y Universidad Católica

El evento definió el camino de los 32 equipos que buscarán quedarse con la “Gloria Eterna”

Jueves, 19 de marzo de 2026 21:22

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se llevó a cabo este jueves en Luque, Paraguay, y definió los grupos del torneo. 

Durante el evento se sorteó el camino de los 32 equipos que buscarán quedarse con la “Gloria Eterna” en una edición que presenta un escenario particular, con grandes candidatos, regresos importantes y algunas ausencias de peso.

Así quedaron los grupos 

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: LIga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

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