Pilares del presente y el futuro

Gimnasia y Esgrima de Jujuy experimentó una transformación estructural modelo, en la cual la figura de la mujer se erigió en uno de los ejes centrales de gestión. Esto se traduce en una presencia estratégica de la mujer en la toma de decisiones, a partir del liderazgo y la igualdad institucional, potenciando el Área Social como un puente vital con la comunidad jujeña.

"Desde la asunción de esta comisión directiva en 2023, comandada por Walter Morales, se desarrollan acciones extradeportivas enfocadas en la relación social del club con la comunidad", explicó la vocal titular y encargada del Área Social de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, María Isabel Álvarez Ulrich.

Asimismo, refirió que "durante estos años, se realizaron jornadas de sensibilización, se brindó capacitaciones y también se tejieron redes de contención para la mujer y todas las referentes del género que están dentro y fuera de la institución". Por otra parte, destacó que "la mujer en el club cuenta con un espacio seguro y libre de acoso y abuso", en síntesis "forjamos un modelo en el que la figura femenina es respetada en el deporte", acotó.

Priorizando la igualdad como regla de oro, Gimnasia y Esgrima de Jujuy demuestra que la grandeza de una institución reside en saber interpretar el presente, posicionándose a la vanguardia en la construcción de una sociedad más justa.

Libre de violencia y discriminación

A fin de garantizar un ambiente libre de discriminación y violencia, Gimnasia y Esgrima de Jujuy implementó un protocolo para la prevención e intervención ante situaciones violentas, discriminación de género y orientación sexual, tratado por la Comisión de Mujeres del club.

Asimismo, el protocolo tiene como objetivo establecer pautas, principios, dinámicas y procedimientos institucionales para intervenir en situaciones de discriminación y violencia por razones de géneros en todo el ámbito del club.

Para generar ámbitos de confianza y seguridad a los afectados, se pone a disposición el asesoramiento y la asistencia necesaria para activar los mecanismos de protección, previstos en la normativa vigente. "Es un abordaje fundamental institucionalmente que ocurre en todos los clubes del país y a nosotros nos permite actuar e intervenir en la inmediatez", afirmó María Isabel Álvarez Ulrich, vocal titular y responsable del Área Social.