Fiesta del enduro

Con más de 120 máquinas se puso en marcha la temporada 2026 del Campeonato de enduro Jujeño-Salteño. La cita fue en el circuito "Tierra Brava" de la ciudad de San Pedro de Jujuy contando con el acompañamiento de la comuna local.

El campeonato de enduro Jujeño-Salteño a lo largo del calendario surcará circuitos de ambas provincias.

Un trabajo mancomunado entre todos los clubes tanto de Jujuy como de la vecina provincia, lo que le dio un marco esperado por la organización superando las expectativas en cuanto a la convocatoria.

Desde el viernes comenzaron a arribar a la Perla del Ramal los diferentes equipos, sobre todo muchas familias que disfrutan de esta disciplina teniendo en cuenta que la jornada comenzó el sábado con las categorías infantiles y finalizó el domingo con las máquinas más potentes.

"El circuito estuvo en óptimas condiciones, hubo un gran trabajo de todo el equipo Tierra Brava a lo largo de las últimas semanas", contó Gabriel Rocha, titular del Departamento de Deportes Extremos, agregando "fue fundamental el apoyo del Intendente Julio Bravo para que San Pedro pueda vivir una fiesta del deporte motor".

Remarcó que "seguimos generando turismo deportivo, hubo un movimiento importante a lo largo del fin de semana en la ciudad y eso se ve reflejado en la economía de nuestros emprendedores y comerciantes", concluyó Rocha.

Posiciones

Categoría junior A: 1) Tomás Perdomenico, 2) Bautista Grenni, 3) Octavio López. Junior B: 1) Tomás Quero, 2) Gustavo Mamani, 3) Leandro Cuel. Master A: 1) Manuel Quintar, 2) Abel Short, 3) Carlos Muñoz. Master B: 1) Sebastián Morillo, 2) David Guanuco, 3) Augusto Tejada. Master C: 1) Roberto Rodríguez, 2) Darío González, 3) José Redelico. Master D: 1) Gabvriel Rodríguez, 2) Alejandro Schiele, 3) Christian Bergani. Master inicial: 1) Gonzalo Jure, 2) Hugo Mamani, 3) Manuel Yugar. Master leyendas: 1) Marcelo Malnatti, 2) Rafael Montero, 3) Juan Gutiérrez. Principiantes A: 1) Tomás Bernard, 2) Ekel Meyer, 3) Abel Wassarab. Principiantes B: 1) Lautaro De los Ríos, 2) Osvaldo Domingo, 3) Bautista Aramayo. Senior A: 1) Lucas Barrionuevo, 2) Joaquín Crisol, 3) Joaquín Moyano. Senior B: 1) Román Barcelo, 2) Gustavo Bruno, 3) Mauro Zalazar. Enduro sport mayores: 1) Gabriel Rocha, 2) Juan Zorrilla, 3) Darío Mariano. Enduro Sport B mayores: 1) Ricardo Caucota, 2) Martín Cáceres, 3) Pablo Corrado. Camicletas infantiles: 1) Benjamín Rocha, 2) Mirko Fernández. Infantiles A: 1) Mateo Navarro, 2) Santiago Casal, 3) Giuliano Baltazar. Infantiles B: 1) Lautaro Saavedra, 2) Francisco Pascuale, 3) Juan Parra. Infantiles C: 1) Mateo Scaro, 2) Felipe Saavedra.