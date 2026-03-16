Martos trabaja y se enfoca pese al contexto en Zapla

Hoy, o en el transcurso de la semana, podría comenzar el desenlace final de la trama institucional que atraviesa Zapla, tras la elecciones que aún no tiene Comisión Directiva definida por Fiscalía de Estado. Sin embargo, el trabajo del plantel de Martín Martos que se prepara para disputar la Liga Jujeña y Copa Jujuy no se detuvo, ya sumó refuerzos, bajó la carga física y concretó un amistoso con Juventud Antoniana en el "Emilio Fabrizzi".

Hasta el momento el "merengue" incorporó a Raúl Zelaya, Lucas Arraya, Joaquín Herrera, Mauricio Vallejos, Lucas Bazán, Lucas Cruz, Nahuel Carral, Jeremías Rosales y Lisandro Contreras. Además entre los que regresaron de préstamos y continúan de la última temporada están Facundo Torres, Pedro Santillán, Fabricio Ávila, Agustín Durán Ledesma, Joaquín Tejerina, Mariano Costilla, Mariano Saravia, Matías Condorí, Julián Aquino, Nicolás Montoya, Luis Solís, Mauro Fernández, Agustín Astorga, Martín Marcial y Gastón Oliva Frías. Todos se reencontrarán en la práctica a las 16 tras dos días libres y a la espera de cerrar un nuevo amistoso al caerse con Talleres.

Martos concentrado en el debut liguista pese al contexto dirigencial, ante diario El Tribuno de Jujuy, aclaró que "desde el día 1, venimos trabajando de una manera seria y responsable, pensando en mejorar día a día como equipo. Obviamente falta trabajo para encontrar ese funcionamiento que nos permita tener una identidad de juego. Los muchachos vienen trabajando a conciencia y con un cuerpo técnico que está conformado a la altura que necesita Zapla. Se acoplaron refuerzos y por ahí faltan 2 jugadores más para completar el plantel", agregando que "dentro del proceso de trabajo para jugar partidos que serán diferentes, nunca fue fácil, el camino es duro y los rivales se motivan contra Zapla, se matan por ganarle, en canchas que quizás varían su estado, pero deberemos volver a ser ese Zapla que estuvo para grande cosas. En este segundo proceso y 3 años en el club, iremos por el objetivo mayor, se sumaron chicos y esperamos un 9 y algún otro más que pueda jerarquizar el plantel".

Del mismo modo aclaró que "si bien uno trata de aislarse de los problemas institucionales, no le afecta del todo pero si le causa ese manto de duda e incertidumbre y nosotros seguimos trabajando. Ojalá se resuelva y el club pueda accionar al 100% para lo que viene".