El viernes se pondrá en marcha el Anual "Matías Alfonso"

El viernes se pone en marcha el Anual de la Liga Regional Jujeña de Fútbol que llevará el nombre de "Matías Alfonso", en homenaje al exjugador de Herminio Arrieta, Bancario, entre otros clubes.

El certamen se jugará en primera y sub 18, y tendrá tres zonas, A, B y C, respectivamente, se enfrentarán todos contra todos por puntos clasificando a la siguiente instancia los mejores. Estará en juego la clasificación al Regional Federal Amateur del 2027 y Copa Jujuy.

Por la zona A, el viernes juegan desde las 21.15 Herminio Arrieta con Deportivo Peñarol en el estadio "Ángel Lamas".

El resto de la fecha se juega el domingo con el siguiente programa: por el grupo A desde las 16.15 Defensores de Fraile Pintado será local ante San Francisco Bancario.

En la zona B, mismo horario para el clásico calilegüense, Mitre frente a Unión en cancha del "ciclón", y Sportivo Alberdi recibirá a Defensores de Yuto en el "Ángel Lamas".

En la zona C, a las 16.15 Sportivo Leach será local ante Cultural Las Yungas en el Complejo Municipal de Caimancito. Cierran mismo horario Atlético El Talar con Municipal Vinalito en el Complejo El Talar.

Durante el lunes pasado se cumplió con la reunión del Consejo Directivo contando con la presencia de los delegados de cada uno de los clubes y la participación de los oficiales de la Policía de la provincia que se encargan de designar el personal de policía que hacen presencia los días que se juegan las fechas de la liga en cada uno de los escenarios programados.