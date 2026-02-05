Jujuy Básquet espera por Bochas Sport

Mañana Jujuy Básquet recibe a Bocas Sport Club desde las 21.30 por la Conferencia Norte de LaLiga Argentina con la obligación de ganar. "De local con nuestra gente vamos logrando una localía muy fuerte", apuntó Thiago Roca.

El alero de los "cóndores" reconoció que "venimos de un buen juego de visitante en Santa Paula, tuvimos dominio del partido, y ahora tenemos la chance de tener cuatro partidos en casa, sabemos que estamos forjando una localía muy fuerte así que estamos pensando en el partido del viernes, entrenando y la cabeza bien puesta".

Roca destacó que "vamos de a poco pensando en cada juego, de visitante es difícil, pero tenemos una estadística muy buena, la mitad ganado y la mitad perdido, así que nosotros bien firmes como siempre, más allá del resultado no bajamos los brazos y siempre pensando en positivo".

Eso sí, la idea es ganar los partidos de local "no podemos regalar ningún juego, es importante para nosotros sumar en la tabla, estamos enfocados, llegar al ciento por ciento pensando en terminar arriba para los playoff", puntualizó.

El exSan Lorenzo reconoció que no lograron tener regularidad hasta el momento "tuvimos partidos muy buenos, partidos muy malos, lo hablamos en el grupo, tratamos de ver por qué nos pasa eso, pero estamos enfocados en lo bueno, porque sabemos que cuando jugamos todos juntos, hacemos las cosas que debemos hacer, las cosas salen bien, pero después aprender de lo malo, esto es así, vamos a tener partidos malos, porque vamos a tener partidos malos, es básquet, pero como dije, aprender de los errores y seguir para adelante", declaró.

Mañana ante el elenco de Bocas Sport "tenemos que jugar más el juego perimetral, sacar el interior de ellos, hacerlo correr, seguir jugando con la fluidez nuestra, con esas transiciones, porque tenemos un juego rápido, pensando en todas las jugadas", opinó Thiago Roca.

Si bien los playoff están cerca, el alero de Jujuy Básquet no se adelanta "no pensamos a futuro, vamos partido a partido porque cada juego es muy importante, sabemos que vamos a entrar a playoff, por eso tenemos que meternos lo más arriba posible".

Sucede que será fundamental pensando en la localía, o definir llaves en casa, aunque deben mejorar "capaz es la concentración de cada uno, por ahí se auto presionan, tenemos una localia fuerte, pero todos confiamos en todos, en nuestros compañeros que dan lo mejor de sí en cada partido".

Por último le dedicó un párrafo aparte al "jugador número seis", ya que "en cada partido lleno el estadio, estamos contentos, agradecidos a la gente de Jujuy que nos apoya, y eso en la cancha se siente", finalizó Thiago Roca.