El intendente Jorge participó de la entrega de certificados

El intendente Raúl Jorge participó de la entrega de más de 200 certificados correspondientes al curso sobre Metodologías de Desarrollo Deportivo, promovido por el Instituto Universitario River Plate, Iurp, filial Jujuy. La capacitación, desarrollada durante el mes de diciembre, constituye la primera etapa de las propuestas académicas impulsadas a partir del convenio firmado entre el Municipio y la prestigiosa institución universitaria.

Gracias a este acuerdo, jóvenes de la ciudad podrán acceder a carreras universitarias con título de grado, favoreciendo además el perfeccionamiento de profesionales vinculados a la actividad deportiva.

En este sentido, el intendente Jorge destacó la importancia del convenio para la ciudad y la provincia, "estamos muy satisfechos por haber firmado un acuerdo con uno de los mejores institutos universitarios del país. Como municipio buscamos la excelencia". Asimismo, remarcó el valor educativo del convenio al señalar que "somos uno de los cinco municipios del país que cuentan con este acuerdo. Vamos a seguir difundiendo las carreras que ofrece esta institución, todas vinculadas al deporte".

El Jefe Comunal calificó el acto como "emotivo", subrayando que más de 200 personas completaron esta instancia formativa que les permitirá avanzar hacia la profesionalización. Las capacitaciones se desarrollaron en tres puntos estratégicos de la ciudad: la Punta del Parque San Martín "Hugo 'Pajarito' Conde", el Club Deportivo Luján y el Centro Cultural "Jorge Cafrune".

Por otro lado se recordó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026.

Ezequiel Jerez

Por su parte, el coordinador del Iurp filial Jujuy, Ezequiel Jerez, agradeció la convocatoria y el acompañamiento del Municipio "estamos muy conformes con la participación y continuamos con las inscripciones abiertas, con el apoyo de las gestiones realizadas junto al municipio. Próximamente se anunciarán importantes bonificaciones y descuentos que no solo alcanzarán a empleados municipales y del Club Luján, sino que se extenderán a toda la comunidad".

Cabe señalar que las inscripciones para las ofertas educativas permanecerán abiertas hasta el 12 de marzo, tanto de manera online como presencial, en los puntos habilitados por el municipio como ser el extremo norte del parque San Martín "Hugo 'Pajarito' Conde", Club Deportivo Luján y Centro Cultural "Jorge Cafrune".

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, puso en valor el compromiso del Municipio con la educación y la profesionalización de jóvenes y adultos "abrimos las puertas del municipio a esta enorme institución para trabajar en conjunto y poner a disposición de los vecinos una nueva oferta educativa, que impulse el emprendedurismo deportivo y cultural".