Con varios títulos de los jujeños

La legión de la Asociación Jujeña de Tenis cerró un fin de semana muy bueno en el Sporting Club de Salta. Hubo festejos de Valentino Ancasi, Nicolás Mendoza, Martín Beltrán, tanto en singles como dobles durante el primer Regional de la temporada.

En sub 16, Ancasi tuvo doble festejo, ya que en singles se quedó con la final luego de imponerse ante Juan Porto en sets corridos 6/1 y 6/3, mientras que en dobles junto a Mateo Comas le ganaron la final a la dupla jujeña Luciano Gómez y Luis Aparici 6/2, 4/6 y 10/6.

En sub 12, también hubo doblete, pero de Nicolás Mendoza, ya que el jugador de Jujuy Lawn Tennis le ganó la final de singles a Ignacio Ottaviani 7/5 y 6/2, y se adjudicó la modalidad dobles, justamente con Ottaviani, luego de imponerse ante Iván Álvarez y Felipe Escudero por 6/3 y 6/2.

En sub 18, también hubo campeón jujeño, Martín Beltrán junto a Tomás Chaparro, le ganaron la final a Benjamín Luque y Joaquín Rengel en sets corridos 6/0 y 6/1. En singles había quedado en semifinal luego de caer ante el salteño Gastón Valdecantos 6/0 y 6/3.

El resto de los jujeños, también tuvieron una buena performance, ya que en sub 12, Lorenzo Huerta perdió en primera ronda, en sub 14, Ian Stemberg llegó a los cuartos de final de singles y semifinal de dobles. Luciano Gómez además de ser finalista de dobles, llegó a los cuartos de final de singles, misma instancia Luis Aparici.

El inicio del calendario para los tenistas de la provincia fue el esperado, tanto Mendoza en sub 12 como Ancasi de sub 16, aseguraron su presencia en el Nacional de Grado 1 que se jugará próximamente en la provincia de Mendoza y convoca a los mejores del país.

Esto no fue casualidad, ya que todos, llegaron con una buena pretemporada, trabajando desde la segunda mitad del mes de enero, por lo que estuvieron a la altura de las exigencias, sobre todo teniendo en cuenta que llegaron, además de los jugadores de la región, de otros puntos del país como ser Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

Por otro lado, ya de regreso a Jujuy, retomaron los trabajos pensando en los próximos torneos con puntos para el ranking de la AAT.