Sofía Rocha fue medalla de plata en Paraguay

Sofía Rocha cayó en la final del Campeonato Panamericano Máster de tenis de mesa colgándose la medalla de plata. La jujeña tuvo una buena actuación en la categoría damas +60 años durante el certamen desarrollado en las instalaciones del "Arena Ueno" de la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción, Paraguay.

Fue el único podio de la minúscula delegación de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy que contó además de Rocha con Martín Álamo, Marco Beccalli y Moisés Gallo, que aunque no llegaron al podio, se destacaron.

La subcampeona ganó de manera invicta su zona tras vencer a Oyama de Brasil, Del Mar de Perú y García de Colombia. En semifinales derrotó a Cleusa Yaguchi de Brasil por 3-1, pero en la final, enfrentó a la exolímpica Jacqueline Díaz de Chile, ante la cuál cayó por 3-0, obteniendo la medalla de Plata Panamericana de la categoría.

El Panamericano Máster debía haberse jugado el año pasado, sin embargo se postergó por lo que la Ittf Américas junto a la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, optaron por reprogramarlo.

Los jujeños compitieron en singles, dobles, dobles mixtos y por equipo, el equipo +30 masculino, integrado por Martín Álamo y Moisés Gallo, tras caer ante Chile A, quienes fueron el equipo campeón del torneo, quedaron en cuartos de final luego de ganarle a Paraguay C y perder con Paraguay A.

Entre los varones, en individual Martín Álamo en +45 años y Moisés Gallo en +30 años, cayeron en zona, mientras que Marco Beccalli en +40 logró avanzar hasta segunda instancia en zona, pero perdió en octavo de final ante el Paraguayo Bañuelos.

"Fue un nivel muy bueno, todos los partidos estuvieron parejos, se definieron por detalles, habíamos trabajado mucho en vacaciones, con pretemporada, para poder estar a la altura y regresamos con la frente en alto sabiendo que se jugó bien", remarcó Moisés Gallo.

Ya de regreso a la provincia, comenzaron a diagramar el calendario 2026, como siempre, el circuito provincial tanto Apertura como Clausura, como así también los distintos torneos a nivel nacional como ser los Challenger o el nacional.

Aunque "tenemos pendiente el cierre del semestre, la idea es hacerlo el 1 de marzo en Libertador General San Martín y ahí nomás poner en marcha el calendario 2026, puede ser el 8 de marzo el 22", detalló el dirigente jujeño.

Por último dijo que "el 14 y 15 de marzo tenemos regional NOA en Salta, habrá una importante cantidad de jugadores jujeños, por lo que se entrena y a la vez planifica el viaje", finalizó Moisés Gallo.