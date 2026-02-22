Talleres se probó en amistoso con Juventud Antoniana

Talleres perdió en su visita a Juventud Antoniana de Salta 2 a 0 en primer encuentro amistoso. El partido se desarrolló en el estadio "Fray Honorato Pistoia" y la revancha se desarrollará el próximo fin de semana.

Los goles del elenco salteño que se alista con miras a su participación en el próximo federal A, fueron marcados por Matías Vicedo y Facundo Mateo respectivamente.

Luego del encuentro, Nazareno Godoy reconoció que "nos sirve el amistoso", no obstante remarco que "vamos a ser realista porque este amistoso le sirve más a Juventud que a nosotros, ya que tenemos cuatro días de trabajo, estamos en pleno proceso de armado del equipo si se entiende".

Sucede que el "expreso" volvió a los trabajos durante la semana pasada luego de que la dirigencia confirmara la continuidad del DT "sirvió en la parte física, en la confianza, en ir ganando desde ya en cuanto a juego, pero en líneas generales hicimos un buen partido, los goles estuvieron de más, pero esto es así", declaró.

Godoy agregó que "esta clase de partidos suma, más allá que no era muy partidario de hacer este amistoso con tan pocos días de trabajo, porque como dije, estamos en pleno armado del equipo, pero en líneas generales estamos bien".

Analizando como lo observó, destacó que "en tres cuartos de cancha hacia adelante nos falta ser más agresivos, pero eso lo vamos a ir granando con el tiempo, con trabajo".

Nazareno Godoy anunció que se encuentran en pleno armado del equipo para este 2026 "vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible para armar una base, fortalecerla e ir trabajando para todo lo que tengamos de aquí en adelante, ya sea liga, regional, Federal B lo que se juegue", concluyó. (Gentileza País Deportivo).

Departamental: Monterrico Sur con nuevo DT

El Club Deportivo Monterrico Sur, participante de la Liga Departamental, anunció que Diego Vilte será el Director Técnico de la Primera División para la temporada 2026. Con 17 años de trabajo al frente de la escuela de fútbol Monterrico City, hoy cantera de la mencionada institución monterriqueña, y 4 años desempeñándose como director técnico de las divisiones inferiores, Vilte asumirá este nuevo desafío dentro de la institución, dando continuidad a un proceso formativo que viene creciendo año tras año.