Gimnasia tuvo una mala tarde y cayó ante Chacarita

Gimnasia perdió por 3 a 1 con Chacarita en San Martin, en un partido parejo donde careció de contundencia frente al arco, principal virtud del local para llevarse los 3 puntos. Argañaraz el único grito. Figura Bologna.

Con la confianza que le otorgaron las buenas primeras presentaciones en la pretemporada, Gimnasia repitió equipo por tercera vez al hilo.

A los 10 un tiro libre ejecutado por Casa desde 40 metros lo encontró a Cosaro en soledad dentro del área. Sin embargo, el capitán cabeceó defectuosamente y la pelota se fue lejos del arco defendido por el experimentado Bologna.

A los 12 en la primera llegada de los dirigidos por Módolo, tras una buena jugada hilvanada por izquierda entre Cuevas, Sanabria y Melendez, éste último con un buen enganche se sacó de encima la marca de Cosaro dentro del área y definió de derecha. La pelota pegó en el palo y se metió en el fondo del arco, haciendo estéril la estirada de Milton Alvarez.

Luego de varios minutos de un trámite parejo e intenso, por momentos, a los 32 tras un córner de Molina desde la izquierda Menéndez, molestado por el defensor, cabeceó por arriba del travesaño. Dos minutos más tarde otro centro de pelota parada del volante por izquierda se desvió en el camino, obligando a una buena respuesta de Bologna.

En el comienzo de la etapa final a los 6 de un córner desde la derecha enviado por Casa, Dematei cabeceó de pique al piso y Bologna lo contuvo de gran manera.

A los 8 en la segunda situación de Chacarita en el partido, tras una buena recuperación de Calderara dentro del área propia salió una veloz contra que Sanabria concluyó por izquierda con un buen desborde ante Endrizzi y habilitó a Barbieri, que sólo tuvo que empujarla para ampliar el marcador 2 a 0, ante una defensa desordenada.

Al minuto el "lobo" nuevamente desperdició una chance clara con un buen centro del lateral izquierdo que Menéndez desperdició de cabeza por encima del travesaño. Sin dudas, que la diferencia entre un equipo y otro era la contundencia en los metros finales.

De esta forma llegó el tercero del "funebrero" con una buena jugada colectiva manejada por Cuello, quien habilitó dentro del área al ingresado Cristaldo para que éste definiera contra un palo , ante la estática defensa visitante sobre los 38.

Rápidamente el "lobo" pudo descontar tras una nueva pelota parada y un rebote capitalizado por Argañaraz desde el punto de penal poniendo cifras definitivas de 3 a 1 a este traspié de Gimnasia en Buenos Aires.