Todo listo para el torneo de Los Delfines en El Carmen

Mañana desde las 8.30 Los Delfines serán anfitriones del Encuentro de Escuelas de Natación en la pileta municipal de la ciudad de El Carmen ubicada en barrio San Juan. Se espera un buen marco de participantes.

La jornada se extenderá hasta las 13 y está destinada a las categorías escuela y promocional escuela "es de carácter recreativo, formativo, muchos chicos por primera vez van a tener esa sensación de competencia independientemente que todos ganan porque la idea es que puedan demostrar lo aprendido durante todo el verano", precisó Gabriela Vallejo.

La entrenadora de Los Delfines dijo que "ya confirmaron su presencia las escuelas de natación de Libertador General San Martín, Perico, Santo Domingo, El Carmen, Monterrico, por lo que será una jornada larga y de mucha actividad".

La profesora jujeña resaltó que continúan "fomentando la actividad de la natación desde el lado formativo hasta competitivo porque tenemos chicos que están nadando en aguas abiertas y ellos también van a participar".

Por lo tanto la idea es "combinar ambas modalidades de la natación, las de aguas abiertas y la de piletas cortas, cada competidor podrá hacer diferentes pruebas, los cuatro estilos, crol, pecho, espalda y mariposa, mientras que los más chiquititos lo hacen con las tablas".

Los Delfines a lo largo del verano, contaron con diversas actividades con niñas y niños desde muy pequeños "la escuela comenzó en noviembre en Monterrico, un muy buen tiempo porque aprovechamos el calor desde el principio, varios de los chicos se animaron a competir en la fecha del NOA de aguas abiertas en La Ciénaga el otro día mostrando la evolución", remarcó Gabriela Vallejo.

Mañana después del torneo se procederá a la entrega de los premios "será un reconocimiento a todos porque durante el verano hicieron un gran trabajo logrando aprender las principales normas de la natación con el apoyo de la familia", finalizó la profesora de Los Delfines.