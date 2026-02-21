El Gobierno de Jujuy fortalece el deporte

El deporte como herramienta fundamental para sacar a niños, niñas, jóvenes, de las calles y el ocio, se viene aplicando hace un par de años. Por eso el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, subrayó la relevancia del certamen como parte de una política pública integral de fortalecimiento del deporte jujeño.

"Es una alegría acompañar esta segunda edición de la Copa de Campeones. El deporte siempre trae buenas noticias y genera oportunidades. En estos años, a partir de una decisión política del Gobierno de Jujuy, renovamos la gestión deportiva y logramos un crecimiento histórico en distintas disciplinas, con más competencia, más participación y mayor presencia en todo el territorio provincial", expresó.

Asimismo, remarcó que la política deportiva alcanza no solo a los clubes de la capital, sino también a cada localidad del interior. "Recorremos toda la provincia porque creemos que el deporte debe llegar a cada pueblo y a cada ciudad. Estas iniciativas integran a las ligas y fortalecen el trabajo conjunto para construir propuestas más grandes e inclusivas", señaló.

Finalmente, Álvarez García agregó que "el deporte forma, educa y abre caminos. Es una alternativa concreta para nuestros chicos y chicas, los aleja de situaciones de riesgo y les permite proyectar un futuro con hábitos saludables y valores positivos. Por eso el Estado provincial va a seguir acompañando y apoyando cada proyecto deportivo".

Desde la organización destacaron que la Copa de Campeones se consolida como un espacio clave para el desarrollo del fútbol formativo, generando instancias de encuentro, competencia y crecimiento para jóvenes de toda la provincia.

Además de ser la primera competencia de la temporada luego de las vacaciones, por lo que se espera contar con el apoyo fundamental de dirigentes, clubes, los chicos y sobre todo la familia que acompañan teniendo en cuenta la edad de los jugadores.