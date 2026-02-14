Independiente jugó mejor y se impuso ante Lanús

Independiente le ganó a Lanús por 2 a 0, en un partido en el que una ráfaga goleadora en el segundo tiempo le alcanzó para llevarse los tres puntos y fue disputado anoche, en el estadio "Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini", por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda es segundo en la zona A, con nueve puntos, mientras que el elenco que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cayó al quinto puesto, con una unidad menos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitarán a Independiente Rivadavia, el jueves 19 de febrero a las 19.30, mientras que el "granate" será visitante de Argentinos Juniors, el domingo 22 en horario a confirmar.

La primera llegada fue del local, a los 18 minutos, con un centro al primer palo desde la izquierda del lateral Facundo Zabala que habilitó al delantero Gabriel Ávalos, cuyo cabezazo se fue ancho por el segundo poste.

La jugada de mayor peligro del complemento llegó con tiempo cumplido, cuando el delantero Santiago Montiel recibió por derecha, enganchó hacia el medio y buscó un remate alto al segundo palo, que fue rozado por un defensor y terminó yéndose ancho.

En sus primeras llegadas del complemento, el "rojo" convirtió los dos goles del triunfo. A los 11 minutos, el delantero Matías Abaldo aprovechó un buen pase largo del mediocampista Ignacio Malcorra y un desajuste defensivo, quedó libre de marca sobre el costado izquierdo y sacó un remate al segundo palo que agarró el efecto exacto para dar en el poste y convertirse en el 1-0 de un equipo local que por lo demostrado hasta ese momento era merecedor de la ventaja.

Seis minutos después, un centro preciso desde la derecha del volante Lautaro Millán habilitó a Ávalos, cuyo cabezazo sobre el primer palo entró ajustado contra el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

Lanús tuvo su única llegada de riesgo a los 25 minutos de la segunda etapa, cuando el delantero Matías Sepúlveda remató un tiro libre cercano al borde derecho del área grande, con un disparo que pasó muy cerca del segundo palo.

En el quinto minuto de adición del complemento, el volante Luciano Cabral fue expulsado, tras una revisión en el VAR, por una dura e innecesaria patada en la mitad de la cancha.

De a poco, el equipo de Gustavo Quinteros va dando muestras de mejorías luego de un inicio poco alentador.