"Estamos para cosas importantes", apuntó Molina

La alegría reinante en el vestuario de Gimnasia se notaba en el semblante de cada uno de los jugadores del club "albiceleste" quienes consiguieron la clasificación a 16avos de final de Copa Argentina.

Y Francisco Molina ante El Tribuno de Jujuy lo reconoció haciendo un análisis del duelo que el "lobo" le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero, para seguir "con vida" en la Copa Argentina. "Hicimos un gran partido contra un gran equipo, de Primera. Estamos contentos porque fuimos superiores durante todo el partido y no nos merecíamos volver con las manos vacías a Jujuy. Lo pudimos ganar por penales".

En relación a los protagonistas de la clasificación ante el "ferroviario", en un 90 por ciento viejos conocidos, Molina comentó: "Es muy importante el esfuerzo que hicieron los dirigentes de mantener la base de nuevo. Si vos mirás el partido de Copa Argentina el equipo es el mismo del año pasado salvo Minervino y Cachi. Somos un equipo que nos conocemos". A lo que agregó: "Estamos bien, estamos para cosas importantes".

Resiliencia después de lo vivido el año pasado en la serie versus Deportivo Madryn. "Hicimos todo lo posible para ascender. Pero el hincha sabe lo que pasó y sabe que la provincia está bien representada por donde vaya este equipo", sostuvo el potente volante.

"A Hernán Pellerano lo conocemos, tuve la suerte de tenerlo como compañero, hoy lo tengo desde otro lado. La verdad es un tipo que transmite mucho, es sincero, trabajador, así ojalá que en esta etapa de su carrera como DT le vaya muy bien", manifestó el entrevistado esperanzado con lo que le puede deparar este 2026 a Gimnasia. El "lobo" empezará su camino en la Primera Nacional, el próximo lunes frente al recientemente ascendido Midland en el estadio "23 de Agosto" .

Para el duelo ante el equipo "funebrero", Hernán Pellerano, no tocaría casi nada de la formación titular que viene de jugar el pasado miércoles por Copa Argentina.