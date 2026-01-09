21°
Deportes

Convoca el técnico Omar Vilca

Capacitará a jugadores de ambos sexos. Los detalles.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00

El entrenador de básquet Omar Vilca, quien viene de consagrarse campeón de la Copa Jujuy con las chicas de Independiente, dictará clases integrales para jugadores de ambos sexos desde los 12 años en adelante, orientado a elevar el nivel físico, técnico y táctico.

Preparación física específica para básquet se apuntará a la fuerza general y específica; saltabilidad, potencia y reactividad; aceleración, velocidad y cambios de dirección; resistencia intermitente (formatos de juego real); prevención de lesiones y estabilidad; control motor.

Mientras que en la parte técnica y táctica, Vilca focalizará en manejo de balón y control avanzado; trabajo de diferentes alturas y velocidades; lecturas ofensivas; técnica de tiro y variaciones; educación táctica para mejorar el juego real; fundamentos defensivos individuales.

El objetivo es desarrollar al jugador de manera completa. Las clases se desarrollarán en Club Cuyaya de 18 a 20 con cupos limitados. Los interesados pueden comunicarse al 388-4128104.

 

