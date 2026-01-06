Exitoso taller se llevó a cabo en Santa Clara

El Taller de Kick Boxing Santa Clara - Gladiador Team tiene sus inicios alrededor del año 2021 a cargo del instructor Emanuel Soruco, excompetidor amateur y semiprofesional. Comenzó a desarrollarse de manera abierta en distintas plazas de la ciudad, acercando la práctica del kick boxing a la comunidad. En una primera etapa, la propuesta estuvo orientada a infantiles, y con el tiempo se amplió a jóvenes y adultos, acompañando el crecimiento del interés por esta disciplina en Santa Clara.

Con el paso de los años, el taller se fue consolidando como una propuesta deportiva y social de referencia en la localidad.

Gracias al apoyo y respaldo de la Municipalidad de Santa Clara, encabezada por el intendente Antonio Alaniz, la iniciativa pudo sostenerse y crecer, permitiendo que cada año más personas se acerquen a los deportes de combate desde una mirada formativa, inclusiva y comunitaria.

Este acompañamiento municipal permitió que el taller se realice de manera continua y que pueda proyectarse hacia la conformación de una Escuela Municipal de Kick Boxing.

Además se trabaja con la expectativa de ampliar la propuesta incorporando boxeo, con el acompañamiento del Gremio de Boxeadores Argentinos, filial regional Jujuy.

En este espacio no solo se forman deportistas, sino que también muchas personas encuentran en el kick boxing y, a futuro, en el boxeo, una oportunidad para superarse, ordenarse y fortalecerse tanto en lo físico como en lo personal.

El entrenamiento se transforma en un ámbito de contención, disciplina y aprendizaje, promoviendo valores como el respeto, la constancia y el esfuerzo.

De esta manera, el Taller de Kick Boxing Santa Clara - Gladiador Team demuestra que, a partir del trabajo articulado de los últimos tiempos, los deportes de combate pueden convertirse en verdaderas herramientas de inclusión, crecimiento personal y transformación social para la comunidad. Se trata de un actividad importante y popular que crece año tras año.