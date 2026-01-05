20°
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
TAEKWONDO

Reanudó las prácticas

El 16 realizará tomará exámenes en 18 de Noviembre.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
GIMNASIA | ES UNA DE LAS FILIALES DE LA ESCUELA UNIFICADA DE TAEKWONDO.

La Escuela Unificada de Taekwondo Jujuy, a cargo del maestro Ramón Soria, ya volvió a los entrenamientos después del receso por las Fiestas de Fin de Año y trabaja con todo pensando en los desafíos que presentan por delante.

El viernes del 16 del corriente se tomarán exámenes en el centro vecinal del barrio 18 de Noviembre, donde se evaluarán a los alumnos que se forman en las diferentes sedes.

Mientras que para abril llegó la invitación nuevamente de Cafayate (Salta) y Santiago del Estero para competir en sedes certámenes interprovinciales, tratando de dejar bien en alto el nombre de Jujuy.

Las filiales son el centro vecinal de 18 de Noviembre, Liga Jujeña de Veteranos de Fútbol, Pablo Arroyo San Pedrito, Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Asociación Boliviana, invitando a los interesados a sumarse a la actividad.

Vale resaltar que entre las diferentes participaciones que tuvo la entidad el año pasado se destaca la performance de Jorge y Gabriela Soria, quien lograron los primeros puestos en el Torneo Interprovincial "Sale el Sol" de Tucumán en sus categorías infantiles y juveniles respectivamente.

Vale recordar que Jorge salió primero en salto en alto, lucha y forma; mientras que en el mismo torneo Gabriela hizo lo propio en lucha y en forma.

 

