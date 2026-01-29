Jung y un Campus que potenciará las virtudes en Jujuy

Reestructurar el hándbol de Jujuy es trabajo silencioso de Sergio "Checho" Molina que con gran esfuerzo y gestión logró la llegada de Rodolfo "Pucho" Jung, entrenador de Los Gladiadores (Selección Argentina masculina), a Jujuy para dictar un Campus por tres días en el Club Deportivo Luján. El "granate" puso a disposición sus instalaciones y acompañó esta valiosa propuesta formativa reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo del deporte.

Sabiendo que participaron jóvenes provenientes de diferentes puntos de Jujuy y también de Salta capital, Orán, Colonia Santa Rosa, Córdoba y además 12 técnicos de diferentes clubes.

"Pucho" Jung ante diario El Tribuno de Jujuy, declaró que "esta llegada la hablé con 'Checho' (Molina) hace 2 o 3 meses antes para hacer un Campus de jugadores y estaba con ganas de recorrer el Interior, arranco en Jujuy, después me voy a Mendoza y en marzo a Trelew. Estoy muy contento aquí porque recibimos a 45 chicos y con muy buenas predisposición y nivel, eso quiere decir que se trabaja bien. Estamos puliendo algunas cosas, en tres días los chicos se van cansando de mucha información pero apuntamos un poquito a los errores que tienen para poder mejorar", empezó contando.

Más adelante se refirió a la reciente clasificación de Los Gladiadores al Mundial de Alemania 2027 y sus inicios en el hándbol, explicando que "estábamos en pleno recambio por eso era importante ganarle a Brasil que es 7º a nivel mundial y la verdad que tuvimos un gran Sur Centro que nos dio la clasificación. Yo empecé como jugador a los 10 años, después jugué Liga de Honor, me fui un tiempo a Alemania, volví y a los 21 años fui entrenador de equipo de inferiores y hace 30 años que estoy con eso, pasé por todas las categorías. Hace 18 años que dirijo Liga de Honor, me fui capacitando y en el año 2021 me nombraron técnico de la Selección Juvenil, después a la Sub 21 Junior y luego en la Selección mayor. Traté de sumar la mayor experiencia posible para desenvolverme y hoy estoy en el postre de mi carrera con un recambio para dejar futuro en la Selección bien armada", comentó.

Ahí nomás resaltó que en el proceso "bajamos 6 o 7 años el promedio de edad del plantel y quedó hoy en 24 años, antes estaba en 32 o 33 años, pero ahora esta camada tiene dos ciclos Olímpicos más y están tomando experiencia, hicieron un buen Mundial en Croacia y ahora fue el primer Sur Centro que teníamos que afrontar para clasificar 1º, que hace 6 años no lograba Argentina, siendo campeones. Es el puntapié para ir a Alemania del 13 al 27 de enero de 2027, vamos a hacer concentraciones este año en Europa porque la mayoría de los chicos juegan en esa Ligas".