22°
29 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

hándbol
Barrio Mariano Moreno
LIGA PROFESIONAL
tucuman
Santiago del Estero
PERICO
LIGA PROFESIONAL
San Pedro
Festival de la Canción Latinoamericana de California
hándbol
Barrio Mariano Moreno
LIGA PROFESIONAL
tucuman
Santiago del Estero
PERICO
LIGA PROFESIONAL
San Pedro
Festival de la Canción Latinoamericana de California

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Jung y un Campus que potenciará las virtudes en Jujuy

Luego del 2025 sin actividad en Jujuy es una valiosa propuesta formativa a cargo del DT de Los Gladiadores.

SEBASTIAN CASTRO
Jueves, 29 de enero de 2026 00:00

Reestructurar el hándbol de Jujuy es trabajo silencioso de Sergio "Checho" Molina que con gran esfuerzo y gestión logró la llegada de Rodolfo "Pucho" Jung, entrenador de Los Gladiadores (Selección Argentina masculina), a Jujuy para dictar un Campus por tres días en el Club Deportivo Luján. El "granate" puso a disposición sus instalaciones y acompañó esta valiosa propuesta formativa reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo del deporte.

Sabiendo que participaron jóvenes provenientes de diferentes puntos de Jujuy y también de Salta capital, Orán, Colonia Santa Rosa, Córdoba y además 12 técnicos de diferentes clubes.

"Pucho" Jung ante diario El Tribuno de Jujuy, declaró que "esta llegada la hablé con 'Checho' (Molina) hace 2 o 3 meses antes para hacer un Campus de jugadores y estaba con ganas de recorrer el Interior, arranco en Jujuy, después me voy a Mendoza y en marzo a Trelew. Estoy muy contento aquí porque recibimos a 45 chicos y con muy buenas predisposición y nivel, eso quiere decir que se trabaja bien. Estamos puliendo algunas cosas, en tres días los chicos se van cansando de mucha información pero apuntamos un poquito a los errores que tienen para poder mejorar", empezó contando.

Más adelante se refirió a la reciente clasificación de Los Gladiadores al Mundial de Alemania 2027 y sus inicios en el hándbol, explicando que "estábamos en pleno recambio por eso era importante ganarle a Brasil que es 7º a nivel mundial y la verdad que tuvimos un gran Sur Centro que nos dio la clasificación. Yo empecé como jugador a los 10 años, después jugué Liga de Honor, me fui un tiempo a Alemania, volví y a los 21 años fui entrenador de equipo de inferiores y hace 30 años que estoy con eso, pasé por todas las categorías. Hace 18 años que dirijo Liga de Honor, me fui capacitando y en el año 2021 me nombraron técnico de la Selección Juvenil, después a la Sub 21 Junior y luego en la Selección mayor. Traté de sumar la mayor experiencia posible para desenvolverme y hoy estoy en el postre de mi carrera con un recambio para dejar futuro en la Selección bien armada", comentó.

Ahí nomás resaltó que en el proceso "bajamos 6 o 7 años el promedio de edad del plantel y quedó hoy en 24 años, antes estaba en 32 o 33 años, pero ahora esta camada tiene dos ciclos Olímpicos más y están tomando experiencia, hicieron un buen Mundial en Croacia y ahora fue el primer Sur Centro que teníamos que afrontar para clasificar 1º, que hace 6 años no lograba Argentina, siendo campeones. Es el puntapié para ir a Alemania del 13 al 27 de enero de 2027, vamos a hacer concentraciones este año en Europa porque la mayoría de los chicos juegan en esa Ligas".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD