Arrancaron la temporada '26

Ya se disputa la 2º fecha del Torneo Apertura de la Liga de Veteranos Máster de Palpalá, mayores de 63 años, que sumó a dos equipos nuevos, Real Miraval y Los Pumas. Además ya se programó la 3º fecha para el sábado y en Laprida jugarán desde las 16.15 Argentino Este vs Cariñito; El Remate vs Los Pumas y Dionicio Jerez vs Docente. En auxiliar de Zapla a las 15.30 Laprida vs Parturuzú; Tránsito Mina vs Cacho Jerez; Miraval vs Santa Bárbara y Defensores de Guemes vs Real Miraval.

Juan Álvarez, directivo de la entidad deportivo le contó a El Tribuno de Jujuy que "comenzamos con 14 equipos en 2 cancha y en el acto inaugural se hizo en Laprida donde hicimos una mención especial para 'Juan Carlos Mealla', un legendario jugador de todas las ligas en Palpalá. Después también hubo un reconocimiento para el recientemente fallecido Leonardo Mamaní, que fue Veterano de Malvinas y jugaba en Paturuzú", agregando que "las 2 primeras fechas fueron ordenadas y muchos ya vienen jugando desde el Híper 55 y el objetivo es recrearse y divertirse para volver a la casa sin un rasguño, además se encuentran con gente que ellos no veían hace 20 o 30 años. Varios volvieron a correr detrás de la pelota y pasar una linda tarde".

En otro tramo admitió que "hacemos hincapié en que todos se hagan los controles para obtener el certificado de aptitud física y nosotros como Asociación estamos incentivando con premios para los primeros que completen sus certificados. Tenemos plazo desde el Concejo Deliberante y la Municipalidad hasta mediados de año. O sea, que a partir de junio, el que no tenga, no jugará y son conscientes los delegados. La semana que viene comenzaremos los trámites de la Personería Jurídica de lo que será la Asociación Máster Palpalá Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya", adelantó.

Al final confesó que "empezamos con 8 equipos en octubre de 2024 y en este tiempo sumamos equipos y hoy son 14. Igual están abiertas las inscripciones para el mes de junio para incorporarse a lo que será el Clausura", cerró.