Los Pumas jugarán en Jujuy ante Australia

El Gobierno de Jujuy rubricó un convenio con la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Selección Argentina jugará en la provincia contra Australia el 29 de agosto. "El gobernador, Carlos Sadir, firmó un convenio con la UAR y se aseguró la presencia de un partido de los Pumas en Jujuy", anunció el vicegobernador, Alberto Bernis, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

"Se va a realizar el día 29 de agosto, va a ser un test match previo al Mundial de Rugby que se va a disfrutar este año y se trata de un evento muy importante para que no solamente los jujeños podamos apreciarlo, sino también muchos turistas", valoró indicando que se trata de una gran oportunidad para potenciar la actividad gastronómica y hotelera.

Por su parte, el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, destacó que Jujuy "es la única provincia del norte argentino" elegida en esta ocasión para un partido de tal magnitud. Ponderó, además, que "el 29 de agosto es una época muy linda para disfrutar Jujuy".

"Tenemos la infraestructura, vamos a tener nuevos hoteles y al Centro Cultural 'Lola Mora' también para que lo puedan disfrutar", indicó Posadas resaltando que el anuncio "tiene que ver con la sinergia que estamos logrando con Deportes para que el turismo se siga reactivando en Jujuy". En ese sentido, afirmó: "cada vez que hay un evento deportivo se llenan los hoteles, se mueve la plaza y esto le va a dar muchísima visibilidad a Jujuy. Vamos a estar convocando a hinchas de todo el país, la plaza turística va a estar a pleno y va a ser una gran posibilidad para seguir promocionando el destino".

Luis Calvetti

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó que a través de "un esfuerzo muy grande del Gobierno de Jujuy el Seleccionado argentino de rugby va a jugar contra Australia" en la provincia. Agregó, además, que "el evento que va a traccionar cosas muy importantes, no solamente en el fomento del deporte, en capacitaciones y clínicas, sino también en el fomento de la economía regional, del turismo y la cultura".

El partido permitirá "posicionar a Jujuy en el deporte argentino, en el escenario nacional y también en el escenario internacional. El 29 de agosto vamos a tener un evento de primer nivel, estamos convencidos de que va a ser un espectáculo para todos los jujeños".

Recordó que a lo largo del año pasado, los jujeños pudieron disfrutar de importantes competencias en distintas disciplinas deportivas "sin dudas con estas políticas deportivas que viene empleando el Gobernador Carlos Sadir, con el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, pusimos a nuestra provincia como uno de los escenarios más importantes para recibir las principales competencias nacionales", declaró.

El 29 de agosto se espera un gran marco para alentar a la Selección Argentina de Rugby en la Tacita de Plata.