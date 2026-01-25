Se corre la segunda fecha del "Veraniego"

Hoy se correrá la segunda fecha del Torneo Interprovincial Veraniego de ciclismo en ruta, que organiza la Asociación Sampedreña de la especialidad con el apoyo de empresas del medio.

La cita será en La Mendieta a las 8, largando desde la plaza frente a la Seccional 27 de la Policía de la Provincia.

Las categorías elite, juniors, master A y B, y promocionales B cumplirán el trayecto hasta Forestal, volviendo hasta la Virgen ubicada en Las Lajitas por la repavimentada ruta provincial 56. Mientras que las divisionales master C, D y E, al igual que damas únicas y Evita irán desde La Mendieta hasta Carahunco.

Se invitó a los pedalistas de la provincia a decir presente. También se cursaron invitaciones a los colegas de la provincia de Salta, que asistieron en la primera jornada.

Precisamente, vale recordar, que el domingo pasado se puso en marcha del petit certamen en Palpalá, con el auspicio de la comuna siderúrgica.

En aquella oportunidad, los destacados fueron los siguientes.

En elite se impuso Marcos Flores, secundando por Emiliano Stunf y Juan Ángel.

En promocional, Rodolfo Curia, Máximo Laguna y Leonardo Bordabossana se subieron al podio.

Mientras que en "Evita Mixto", los primeros en cruzar la meta resultaron Álvaro Soto (Perico), Uriel Alfaro (San Pedro de Jujuy) y Mía Doric (Salta).

En las restantes categorías se destacaron en Master E: Daniel Díaz (Salta), Daniel López (Palpalá) y Eduardo Mamaní (San Salvador de Jujuy).

Master D: Julio Calatayú (Rosario de La Frontera, Salta), Daniel Andrada y Daniel Burgos.

Damas Única: Nadia Laguna, Gisela Andrade y Ponce de León.

Master C: Hugo Guerrero, Alejandro Hernáez, Julio García y José Zamar.