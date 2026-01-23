Fecha del Regional en Jujuy

Personal de Bomberos, efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, funcionarios de la Secretaría de Deportes de la Provincia y del municipio de El Carmen mantuvieron una reunión para coordinar el operativo de seguridad para la quinta fecha del Regional de Triatlón, que se desarrollará el 1 de febrero en el dique La Ciénaga.

Se trata de un recorrido de 750 metros que incluye natación en el dique, zona de transición, 20 kilómetros de ciclismo, tanto para bicicletas de ruta como de mountain bike, y pedestrismo, finalmente.

Al término del encuentro, Aldana Noseda, coordinadora Educacional y Médica del Deporte, destacó que fue una reunión muy positiva, logrando terminar de diagramar todo lo que será el trabajo de cada una de las partes con el fin de resguardar la integridad física de los deportistas.

Asimismo, recordó que este sábado cierran las inscripciones, por lo que aquellos competidores que aún no se registraron deberán deben ingresar a la plataforma de Sportmetric y seleccionar la categoría a inscribirse.

Jujuy albergará más de 150 competidores por el cierre de la primera edición del certamen regional de triatlón y habrá premiación doble, ya que se reconocerá a los mejores de la fecha de cada una de las categorías y a los campeones del certamen, además de una medalla finisher a todos los triatletas.

En ese contexto, Noseda remarcó que "la Secretaría de Deportes viene ejecutando importantes políticas deportivas impulsadas por el secretario de Deportes, Luis Calvetti, contando con el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Normando Álvarez García, permitiéndole a los jujeños competir en importantes certámenes desarrollados en Jujuy".

Jujuy será sede de esta quinta fecha del Campeonato Regional del NOA, en un escenario único como el Dique La Ciénaga. Será una competencia que reunirá a atletas de toda la región, en modalidad individual y postas, combinando natación, ciclismo y pedestrismo.

Las inscripciones ya están abiertas en sportmetric.net

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, continúa impulsando el desarrollo del triatlón y el crecimiento del deporte en la provincia.