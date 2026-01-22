Marcos Flores fue el ganador de la primera fecha

El destacado pedalista jujeño Marcos Flores resultó el ganador de la primera fecha del Torneo Interprovincial Veraniego de ciclismo en ruta, que organizó la Asociación Sampedreña de la especialidad con el auspicio de la municipalidad de Palpala.

Emiliano Stunf y Juan Angel completaron el podio en la categoría elite, que se corrió con un trazado de 70 kilómetros por la renovada ruta 56 hasta La Mendieta.

Participaron ciclistas de diversas categorías, quienes al culminar la competencia recibieron sus merecidos reconocimientos.

El recorrido inició en avenida Martijena y desde la gestión municipal, que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola, se brindó acompañamiento a través del personal de Tránsito, salud con centros de hidratación y toma de presión.

Además, se gestionó la presencia de Vialidad de la Provincia de Jujuy y efectivos policiales, garantizando una jornada segura para todos los deportistas que dijeron presente.

En la divisional promocional, los destacados fueron Rodolfo Curia, Máximo Laguna, Leonardo Bordabossana y Juan Carlos Beltrán.

Mientras que en "Evita Mixto", los primeros en cruzar la meta resultaron Alvaro Soto (Perico), Uriel Alfaro (San Pedro de Jujuy) y Mía Doric (Salta).

Los primeros en las restantes categorías fueron estos.

Master E: Daniel Díaz (Salta), Daniel López (Palpalá) y Eduardo Mamaní (San Salvador de Jujuy).

Master D: Julio Calatayú (Rosario de La Frontera, Salta), Daniel Andrada y Daniel Burgos (San Salvador de Jujuy).

Damas Única: Nadia Laguna, Gisela Andrade y Ponce de León.

Master C: Hugo Guerrero, Alejandro Hernáez, Julio García y José Zamar.

Master B: Juan Angel, Gabriel Díaz y Julio Yarade.

El campeonato interprovincial continuará este domingo en San Pedro de Jujuy.

El domingo 8 de febrero, las carreras se trasladarán a El Carmen y se cerrará el domingo 15 de febrero en Perico.

Los interesados en ser parte de las diferentes competencias de este torneo pueden comunicarse en horario comercial al celular 3888-519390 (Miguel Ángel Condorí), donde se evacuarán las dudas pertinentes en cuanto a las fechas y modalidad.

El ciclismo jujeño puso primera en Palpalá y ahora ya piensa en el recorrido rutero en el ramal jujeño.