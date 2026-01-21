Talleres y una semana de replanteos para 90' finales

Una semana especial vive Talleres que entre adrenalina y esperanza afrontará la final de vuelta del Torneo Regional Federal Amateur en el estadio "Plinio Zabala" donde el domingo a las 18 recibirá a Tucumán Central que el lunes completó el triunfo por 2 a 0 en un duelo de ida improvisado por la intensas lluvias. En este caso por el horario se priorizará la convocatoria y así evitar un partido con las altas temperaturas. Lo que si se adelantó hace una semana es que se jugará sin hinchas visitantes por un acuerdo dirigencial y por disposición policial, tal como sucedió en Tucumán.

El plantel conducido por Víctor Godoy entrenó ayer por la tarde donde los jugadores que tuvieron minutos en el "Jardín de la República" hicieron trabajos regenerativos, mientras que el resto del equipo entrenó con normalidad a la espera de estar disponibles para la revancha. Entre ellos estuvo Mariano Arroyo que por haber alcanzado el límite de las amonestaciones se perdió la final de ida, pero es una fija que el domingo en Perico volverá a llevar la cinta de capitán y estará en la zaga del "expreso" que tanto lo extraño en pelotas decisivas de los últimos 90'.

Nada está dicho hasta el momento y el "expreso" puede seguir soñando, eso sí en el ataque necesita contundencia o mayor movilidad y eso deja abierta la posibilidad de que Hernán Brilko sea reemplazado o por Marcos Coria que le dio mayor dinamismo al ataque en los minutos que ingresó complementándose con Ruiz y Herrera. O bien la otra chance sería Fabián Rivero que sabe estar en el lugar indicado cuando se lo necesita para aportar su cuota goleadora. Es que el combinado periqueño necesita convertir para igualar o revertir la serie. En caso de empate global la definición será desde los 12 pasos y si llega a convertir 3 o más goles, sin que los tucumanos conviertan accederá a la final con otra Región del certamen que todavía no salió a la luz aunque se especula que sea del Litoral.

Otros de los puntos a corregir es ser un equipo directo, teniendo en cuenta la presurosidad y ansiedad que rondará en el estadio, para evitar que el tiempo le juegue en contra. El planteo que hizo en San Pedro salió a la perfección pero no así en Tucumán y sabiendo que el campo estuvo complicado por la excesiva cantidad de agua, sin embargo insistió por seguir jugando por las bandas con de Ruiz y Herrera estuvieron más pendientes por la marca antes que generar. La batalla si fue cruel para Morales y Tarcaya que vieron la amarilla en la primera parte del segundo tiempo del lunes.

Sin embargo el domingo Talleres tendrá un fuerte respaldo que servirá como aliciente en esta desventaja que lo obliga a salir a buscar el partido. Ese incentivo impactará en lo anímico del "expreso" que tiene un antecedente en los playoffs como fue con Monterrico Sur a quién le remontó el resultado, 1 a 0, en el estadio "Antonio Berruezo" y lo terminó festejando en Perico con otra actitud y contundencia para seguir en competencia.