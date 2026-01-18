23°
REGIONAL

Se suspendió la primera final

Talleres visitaba a Tucumán Central cuando las fuertes lluvias impidieron que el duelo se siga disputando. El “expreso” caía 1 a 0 al momento de la detención de las acciones.

Domingo, 18 de enero de 2026 18:36

La primera final por la Región Norte del Torneo Regional se estaba disputando en la capital tucumana. La estaban jugando Talleres y Tucumán Central bajo una persistente lluvia que terminó anegando el campo de juego en el barrio Villa Alem de aquella ciudad.

Se disputaron solamente los primeros 45 minutos de juego, segmento en el que el cuadro local pudo ponerse en ventaja y marcar el 1 a 0. Tras el entretiempo los jueces del encuentro en conjunto con los capitanes de los equipos decidieron no continuar el desarrollo de la primera final.

¿Cómo sigue? Las primeras fuentes consultadas por este medio barajan la posibilidad de jugar el segundo tiempo mañana desde las 11.

