Jujuy Básquet buscará quebrar racha negativa

Jujuy Básquet juega en casa. Hoy a las 21 recibe a Hindú Club de la provincia de Córdoba, en partido correspondiente a la fecha 15 de LaLiga Argentina con Alberto Ponzo como primer juez, Andrés Barbarini segundo juez, Luis Cornejo comisionado técnico.

Los "cóndores" llegan con tres derrotas consecutivas, por lo que buscarán cortar la caída libre y darle la primera alegría del año a su gente, que como cada presentación llenará el estadio "Federación".

Después de la dura derrota en manos de Estudiantes de Tucumán -también ganó en Salta-, el entrenador del equipo jujeño, Guillermo Tasso, buscó ajustar la defensa, uno de los puntos más flojos, sumado a la falta de precisión en los tiros desde el perímetro, tuvo una efectividad de 24 por ciento, lo mismo que en los tiros libres, solamente un 56 por ciento, un goleo muy bajo atendiendo que esos puntos hacen en el final del encuentro diferencias.

Al frente Hindú Club llega con la misma necesidad de ganar, ambos comparten la tabla de posiciones con el mismo porcentaje y saben que seguir dejando puntos en el camino implica continuar descendido en la tabla de posiciones complicando su futuro con miras a entrar en la Reclasificación.

Anoche comenzó la venta de entradas online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar.

Se podrá abonar utilizando Mercado Pago, Macro Click o QR con tu tarjeta, según detallaron desde la organización y tiene como objetivo facilitar el ingreso de los simpatizantes al reducto ubicado en el Parque San Martín de la capital provincial.

Mientras que en boleterías del estadio se venden de manera presencial hoy desde las 10 hasta las 14 y por la tarde a partir de las 18 hasta las 22. Se puede abonar en efectivo, débito y transferencia bancaria.

Para tribuna preferencial el costo es de 8 mil pesos, platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 cuesta 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

Se espera que el público vuelve a acompañar de manera masiva el equipo que nos representa.