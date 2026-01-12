Silvetti se impuso por puntos a Pereyra

Club Deportivo Luján fue el escenario de una destacada velada boxística organizada por Silvetti Promotions., ante un importante marco de público, la jornada ofreció dos combates profesionales de alto nivel, coronados por el triunfo del crédito local en la pelea de fondo.

En la categoría superligero, Marcos "Picky" Silvetti se adjudicó una clara victoria por puntos frente a Gustavo "Chocolate" Pereyra. Su dominio fue unánime, tal como lo reflejaron las tarjetas de los jurados: 60-54, 59-55 y 60-54.

Al finalizar el combate, el púgil jujeño analizó el desarrollo de la contienda, admitiendo que, aunque se sintió superior, enfrentó a un oponente que evitó el contacto directo. Silvetti explicó que fue una "contienda difícil" y que, a pesar de que el rival se desplazaba constantemente para no achicar distancias, siente que se llevó la pelea en todo momento, especialmente en los intercambios: "Creo que con el tema mano a mano gané", sentenció.

Respecto a la estrategia de Pereyra, el ganador reconoció la complejidad de un boxeador que no se prestaba al cruce. "Es un rival bastante difícil, complicado, pero con experiencia", admitió Picky, quien destacó que lo más complejo fue mantener la intensidad durante todos los asaltos sin que se detuviera el intercambio de golpes.

La noche también contó con otro atractivo choque profesional en la categoría Superwélter. Mauro "El Boxi" Ramos se impuso por puntos ante Ariel "La Parka" Quispe, demostrando superioridad técnica a lo largo de los cuatro asaltos. Las tarjetas oficiales marcaron la victoria con los siguientes números: 40-36, 39-37 y 40-36.

Antes de los cruces estelares, el cuadrilátero recibió a las futuras promesas con seis contiendas amateurs de alto voltaje. El bloque inicial permitió ver en acción a jóvenes púgiles representantes de diversas escuelas de boxeo de la capital jujeña, quienes se midieron en duelos interprovinciales ante delegaciones llegadas desde la provincia de Salta.

La velada reafirmó el crecimiento de los púgiles locales bajo la organización de Silvetti Promotions, dejando conformes a los aficionados que se acercaron al Club Luján para apoyar el boxeo regional.

El árbitro fue Nelson Ibáñez y así fue el desarrollo de las peleas.

1º) Octavio Martínez (Salta) vs Sebastián Choque (Monterrico), hasta 50 kilos a 3 round de 2x1. El ganador por puntos fue Choque.

2º) Felipe Chumba (Salta) vs Bruno Bravo (Yuto), hasta 75 kilos a 3 vueltas de 2x1. El vencedor por puntos fue Chumba.

3º) Mario Vera (Yuto) vs Rodrigo Rivero (Perico), hasta 75 kilos a 3 capitulos de 2x1. Rivero resultó triunfador por puntos.

4º) Franco Espinoza (Salta) vs Rodrigo Morales (Perico), hasta 69 kilos a 3 asaltos de 2x1. El ganadora por puntos fue Morales.

5º) Francisco Mamani (Jujuy) vs Santiago Espíndola (Perico), hasta 56 kilos a 3 rounds de 2x1. El triunfador por puntos fue Mamaní.

Semifondo.

6º) Brisa Miranda (Salta) vs Abigail González (Jujuy), hasta 52 kilos a 3 vueltas de 2x1. El ganador por puntos fue González.