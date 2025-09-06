¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Deportes

Gimnasia le ganó por 3 a 1 a Malvinas

Fue victoria por 3 a 1 con goles de Rusitto, en contra, Zambrano y Pfister para sacarle el invicto y alcanzarlo.

SEBASTIAN CASTRO
Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

Triunfo y a la cima. El "lobito" de Daniel Juárez ayer sumó tres puntos trascendentes en el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol al vencer por 3 a 1 a Malvinas que llegaba invicto a este encuentro en el predio "Jesús Flores" y ahora ambos comparten liderazgo de la Zona B con 15 unidades.

Triunfo y a la cima. El "lobito" de Daniel Juárez ayer sumó tres puntos trascendentes en el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol al vencer por 3 a 1 a Malvinas que llegaba invicto a este encuentro en el predio "Jesús Flores" y ahora ambos comparten liderazgo de la Zona B con 15 unidades.

Fue un encuentro con momentos claves porque Gimnasia sin dominar todo el juego, pero fue contundente en sus llegadas y eso marcó el rumbo del resultado final porque los "héroes" buscaron de mil manera achicar ventajas pero el desacople en mitad de cancha y el exceso de individualidad de "Nacho" Cazón no le ayudaron para nada.

De entrada Llanez probó al primer palo tras una corajeada de Salvatierra y donde colaboró Mamaní, pero Granara se lució en la volada evitando el gol del local. Después otra vez Llanez de zurda remató pero se fue ancho. Y cuando todo indicaba que Malvinas pasaba al frente, una trepada de Denis sacó un zurdazo potente que Rusitto en su afán por despejar la metió en su propio arco y el "lobito" puso el 1 a 0. Ahí nomás le convirtieron un claro penal a Alemán y Gastón Mamaní anotó el 1 a 1 desde los 12 pasos.

Pero eso hizo reaccionar a Gimnasia un pase filtrado a Zambrano dentro del área, giró y definió cruzado ante la salida de Corbalán para volver a ponerse arriba. Antes del cierre otro golpazo recibió Malvinas en una mala salida del golero en un córner que aprovechó Psfiter para colocar con categoría la bocha al segundo palo y sellar el 3 a 1 en esta etapa.

La segunda mitad tuvo a Gimnasia más calmo e intentando manejar los tiempos frente a la desesperación de los "héroes". Con un tiro libre Pfister exigió al golero local y luego fue Denis y más adelante López que intentaron ampliar en el "lobito" cuando Malvina ya tenía a Cortez en ofensiva. Las variantes no cambiaron el rumbo del encuentro y la visita se llevó el festejo.

Además ayer Gorriti dio vuelta el resultado y se quedó con el triunfo 2 a 1 ante Comercio en el "Fausto Tejerina". Los goles fueron anotados por Hualpa y Vilca para el "diablo" y Barrera abrió el marcador en el "azulgrana". En el estadio "La Tablada" Luján y Belgrano dividieron puntos tras igualar 1-1. Alancay en la "villa" y Aguirre en el "granate" gritaron los goles. Y en el "Fortín Gaucho" Los Perales derrotó 2 a 0 a San Francisco con festejos de Murillo y García. Al cierre de la edición jugaban Universitario vs Talleres.

 

