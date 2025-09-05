Mañana se disputa la Copa Ifbb Jujuy

Organizado por la Asociación Jujeña de Fisicoculturismo y Fitness (Ajuff) a cargo de Evelín Mendoza y Víctor Ortuño mañana a las 18 en el Cine Teatro Select se desarrollará la Copa Ifbb Jujuy 2025 en 20 categorías y ambos sexos.

Omar Bignón, coordinador Norte de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (Ifbb) Argentina en Ajuff contó ante El Tribuno de Jujuy que "las inscripciones serán a partir de las 14 hasta las 17 en el cine y en ese horario ya se estarán vendiendo las entradas. Compiten alrededor de 20 categorías en ambos sexos. En fitness tenemos bermuda, bikini, wellness, bodyfitness, fitmodels y después todo lo que es culturismo que entra culturismo clásico, culturismo hombres y classic physique, culturismo femenino y categorías parejas. Como novedades está el fitness coreográfico que son dos pasadas. Y overall que dentro del bikini son 4 categorías, juniors, máster, seniors por altura menos de 1.63 metros y más de 1.63, más challenge que es para atletas que no compitieron nunca", agregando que "hay muy lindo premios, medallas para todos, para los 3 primeros son más grandes, y del 4º para abajo también, regalos de los sponsors, sorteo de una máquina para los overall y vouchers pagos para el próximo que se hace en Salta. Los jurados serán Alejandro Surano, Evelín Mendoza, Mariel Vera, Irene Véliz y quién te habla será el jefe de los jurados. También estará participando Juan Carlos Nuno de Santiago. Calculamos alrededor de 50 atletas de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago".