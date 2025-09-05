Goleada de Argentina 3 a 0 con doblete de "Leo" Messi

La Selección Argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3 a 0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles en lo que fue el último partido oficial del ídolo por los puntos en nuestro país. Lautaro Martínez hizo el tanto restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio "Monumental", fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.

Pese al claro dominio de la Selección y las situaciones que generaban sus jugadores, el primer gol llegó recién sobre el final del primer tiempo, cuando a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Messi definió con muchísima categoría tras una gran jugada individual de Julián Álvarez.

En el segundo tiempo se vio la mejor versión de los campeones del mundo, que pasaron por arriba a su rival y rápidamente empezaron a generar situaciones claras.

De esta manera, a los 30 minutos del complemento Martínez estiró la ventaja al cabecear tras un centro de Nicolás González, quien había hecho un gran desborde, mientras que solo cinco minutos después Thiago Almada asistió a Messi para que cerrara la goleada.

Con este triunfo, la Selección Argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición.

Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias el martes, cuando visite a Ecuador.