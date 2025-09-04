Buen punto sumaron los "pibes" de Zapla ante Nieva

Atractivo empate, aunque sin goles. Ciudad de Nieva y Altos Hornos Zapla se repartieron puntos ayer en el estadio "La Tablada" donde igualaron 0 a 0 en el duelo correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol. Fue una gran apuesta de la entidad "merengue" que con nueva dupla técnica, Alexis Zingariello y José Pacheco, en el combinado liguista puso en cancha a todos los juveniles del Sub 19 que disputa el certamen en divisiones inferiores dejando gratas sensaciones ante la atenta mirada del entrenador Facundo Zamarian, en plena pretemporada para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que junto a sus colaboradores observaron desde la platea cada detalle.

Actualmente por la Zona B, el "león" dirigido por Farjat se ubicó en el 2° lugar con 10 unidades, mientras que los palpaleños quedaron en el 4° puesto con 8 puntos. Por la fecha 6, Ciudad de Nieva el sábado se verá las caras ante Atlético Palpalá y los "pibes" del "merengue" lo harán frente a Cuyaya el domingo por la mañana.

La primera parte del encuentro tuvo grandes destellos de los chicos de Zapla que por tramos sorprendieron a propios y extraños, pero estuvieron erráticos en el pase final donde su rival pudo respirar y manejarlo con mayor experiencia. Fue un tramo de intensidad plena con dos situaciones clara para los palpaleños que pudieron pasar arriba en el marcador pero esa timidez en los metros finales le jugaron en contra. El "león" por su parte intentó contrarrestar cada avance y con Manzur aislado quedó un equipo muy largo.

La segunda mitad tuvo una chance inmejorable para Nieva que el golero Tejerina pudo intervenir para evitar la caida en Zapla. Luego se dio una seria de modificaciones donde el local manejó mejor lo hilos. Carlés en un tiro libre, Manzur con un cabezazo ancho y un remate alto, pero Zapla no se quedó con Astorga que probó de lejos y al final Costilla con un zurdazo se lamentó lo que pudo ser el triunfo que despejaron en la línea.

La 6º instancia

Mañana se pone en marcha la 6º fecha del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol que programó el Consejo Directivo en primera división femenino y masculino.

El detalle de mañana habrá 5 partidos, 4 se jugarán a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs San Francisco; en "La Tablada" Luján vs Belgrano; en el "Fausto Tejerina" Gorriti vs Comercio y en el predio "Jesús Flores" Malvinas vs Gimnasia. Ya por la tarde noche en "La Tablada" Universitario vs Talleres, en femenino a las 19.30 y en masculino a las 21.30.

El sábado en "La Tablada" Palermo vs La Viña a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino y luego lo harán Nieva vs Atlético Palpalá a las 19.30 las mujeres y a las 21.30 los varones. Y el domingo Cuyaya vs Zapla y El Cruce vs Alberdi.