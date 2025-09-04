¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Brasil recibe a Chile en Río de Janeiro

El equipo de Ancelotti se presenta como local en el "Maracaná". 

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00

Hoy el estadio "Maracaná" volverá a vibrar con un clásico sudamericano cargado de historia y contraste: Brasil recibe a Chile desde las 21.30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial 2026.

El encuentro podrá seguirse en vivo en nuestro país a través de TyC Sports, en una jornada que puede marcar la despedida definitiva de la Roja de un proceso olvidable y, al mismo tiempo, la consolidación de una nueva etapa para la Canarinha bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Brasil, ya clasificado a la Copa del Mundo, encara este cierre de Eliminatorias con la tranquilidad de tener el pasaje asegurado, aunque no con la plenitud de otras campañas.

 

