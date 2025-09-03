Álvarez o Martínez, es una de las dudas del DT Scaloni

La Selección Argentina tuvo su entrenamiento a puertas abiertas para la prensa en el predio "Lionel Messi" de la AFA en Ezeiza, su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de mañana en el "Monumental".

Pensando en la "vinotinto" en el inicio de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se cerrará ante Ecuador el martes que viene, se destacó la ausencia de un Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país, y Nicolás Otamendi, que realizó tareas en el gimnasio.

Mac Allister es, precisamente, una de las dudas de Lionel Scaloni. Además de que tendrá apenas un entrenamiento, el pampeano también de sufrir una molestia muscular más allá de que ya fue titular ante Arsenal en la última fecha de la Premier League.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Gio Lo Celso.

Con Messi, la Selección Argentina entrena con los ojos puestos en Venezuela.

Otamendi, por su parte, no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de la tarde y realizó tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular. Si no está, Leonardo Balerdi gana terreno.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, otro de los interrogantes.

En tanto, dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub-20 solamente Claudio Echeverri y Valentín Carboni entrenaron con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicaron junto al combinado absoluto.