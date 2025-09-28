Gimnasia no pudo detener su caída libre en Isla Maciel

Gimnasia no pudo frenar a caída en la Isla Maciel, Buenos Aires. Ayer sufrió su cuarta derrota consecutiva en el tramo final de la Primera Nacional y preocupa. Y mucho. Esta vez el verdugo fue San Telmo, que se impuso por tres a cero, con un gol de arco a arco incluido. Tuvo una saludable reacción en el complemento, pero no alcanzó. El próximo fin de semana enfrentará a Chacarita en Jujuy y allí definirá su suerte en el Reducido.

Los dirigidos por Módolo fueron protagonistas en los primeros minutos. A los 15' llegó la más clara en una recuperación alta de Trasante, habilitando a Quintana dentro del área y el lungo delantero definió de zurda, permitiendo la atajada de Enrico. La primera chance del local fue a los 18' con un derechazo de media distancia de Ojeda que se fue cerca del travesaño, ante la estirada de Milton Alvarez.

Hasta que a los 23' llegó la apertura del marcador desde una pelota parada y un cabezazo al ángulo del central Morro, quien le ganó a Soria, con evidente diferencia de altura. Al minuto reaccionó rápidamente Gimnasia con un desborde de Quintana por derecha, pero en vez de definir mano a mano con el "Uno" se la quiso dar al medio a Menendez, anticipado por Pollacchi, en una chance inmejorable.

A los 28' San Telmo amplió el marcador con una jugada tan histórica como insólita. El arquero Joaquin Enrico sacó un fuerte derechazo para sacar desde el arco,la pelota picó una vez afuera del área y se le metió increíblemente a Alvarez por arriba. Increíble.

A los 32 el "candombero" pudo convertir nuevamente en una mala salida de Soria desde el fondo y Alvarez ésta vez salvó abajo un derechazo del veloz Porto. Desconcertado el "lobo" en esa etapa del partido.

Para el complemento, el DT "albiceleste" sacó a Palazzo, con un golpe en la espada, y a Menendez por Lopez y Jeremías Perales, quien volvió a tener minutos después cumplir una sanción de más de 4 meses por la expulsión ante Chicago en el "23 de Agosto".

La primera fue a los 2 minutos tras un mal despeje de Morro y un remate muy desviado de Córdoba. Al minuto Noble probó de zurda cerca del palo izquierdo de Enrico. Sin embargo, a los 6' de contra Cocimano dejó en el piso al estático Soria y definió con categoría ante la mirada de Alvarez para poner el 3 a 0.

A los 10' el ingresado Perales lo tuvo mano a mano pero definió a las manos del uno local, tras pase de cabeza de Quintana. Módolo movió el banco con las sorpresivas salidas de Molina y Maidana, pero no encontró respuestas en el rendimiento rápidamente. A los 17' López cabeceó desde el punto lejos del arco defendido por Enrico. Un anticipo de lo que vendría. A los 20' desde un córner de Noble desde la izquierda y esta vez el lateral jujeño ganó arriba y puso el 3 a 1. En seguida llegó el segundo grito del "lobo" cuando Quintana la bajó en la puerta del área y con un giro de derecha encontró la red para poner esperanzas.

A los 26' lo tuvo Maxi Casa, de buen ingreso, con un zurdazo que se fue rozando el travesaño. Cambió la postura y la actitud colectiva con los dos gritos de Gimnasia en un minuto. A los 31' en doble jugada lo pudo empatar el "lobo" cuando primero el arquero le tapó la definición a Lopez en el área chica y en el rebote ensayó una tijera de Perales que se fue apenas desviada. A los 34 nuevamente la visita dilapidó una chance tras un cabezazo de Perales que Fernandez no pudo conectar en el segundo palo.

A los 41 nuevamente desde la vía aérea pudo empatar Gimnasia en un centro de Soria para Juarez que se fue no tan lejos del arco . Antes del final tras una recuperación de Lopez, Juarez sacó un fuerte derechazo que se fue apenas ancho.

Luego de un muy mal primer tiempo y una mejor segunda etapa, Gimnasia acumuló la cuarta derrota al hilo en el sprint final del torneo, dejando la sensación que mereció llevarse algo más, pero no pasó y no pudo asegurar el Reducido.