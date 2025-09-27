°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Festival de Cine de las Alturas
Apuap
PRIMERA NACIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
alto comedero
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman
Festival de Cine de las Alturas
Apuap
PRIMERA NACIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
alto comedero
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Zapla con los "pibes" festejó en el clásico

Fue triunfo por 3 a 1 con goles de Valeriano, Costilla y Quispe.

SEBASTIAN CASTRO
Sabado, 27 de septiembre de 2025 00:00

SEBASTIAN CASTRO

Los "pibes" de Zapla reaccionaron en el final del clásico con Atlético Palpalá y se llevaron los tres puntos del "Jesús Flores" al ganar por 3 a 1 con goles de Lautaro Valeriano, Mariano Costilla y Santiago Quispe. El empate transitorio del "pirata" lo convirtió el ingresado Ortiz. El duelo se jugó bajo un intenso calor y el arbitraje de Martín Pereyra.

Por otra parte, Malvinas ganó y terminó líder al vencer por 3-1 a Belgrano. Los festejos de los "héroes" fueron convertidos por Martín Torres, en contra, Axel Rivero y Tomas Rusitto. El descuento lo anotó Rogelio Salto. En tanto que Gimnasia goleó 4 a 0 a Alberdi en el "Líbero Bravo". Los gritos fueron de Ezequiel Bautista, Joaquín Herrera, Elías Avalos y Ticiano Vaca. Por último, ayer La Viña derrotó 2 a 1 a Gorriti en el "Fausto Tejerina" con goles de Zalazar y Arraya y está pendiente del resultado entre Comercio y Palermo, para determinar quién accede a la próxima instancia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD