Zapla con los "pibes" festejó en el clásico

SEBASTIAN CASTRO

Los "pibes" de Zapla reaccionaron en el final del clásico con Atlético Palpalá y se llevaron los tres puntos del "Jesús Flores" al ganar por 3 a 1 con goles de Lautaro Valeriano, Mariano Costilla y Santiago Quispe. El empate transitorio del "pirata" lo convirtió el ingresado Ortiz. El duelo se jugó bajo un intenso calor y el arbitraje de Martín Pereyra.

Por otra parte, Malvinas ganó y terminó líder al vencer por 3-1 a Belgrano. Los festejos de los "héroes" fueron convertidos por Martín Torres, en contra, Axel Rivero y Tomas Rusitto. El descuento lo anotó Rogelio Salto. En tanto que Gimnasia goleó 4 a 0 a Alberdi en el "Líbero Bravo". Los gritos fueron de Ezequiel Bautista, Joaquín Herrera, Elías Avalos y Ticiano Vaca. Por último, ayer La Viña derrotó 2 a 1 a Gorriti en el "Fausto Tejerina" con goles de Zalazar y Arraya y está pendiente del resultado entre Comercio y Palermo, para determinar quién accede a la próxima instancia.