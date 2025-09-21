Colapinto terminó último en el GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 tuvo su día clave en el Gran Premio de Azerbaiyán, este domingo 21 de septiembre, con la carrera en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto largó en el puesto 16, creció en el clasificador, pero un choque de Alex Albon (Williams) lo mandó al fondo, de donde ya no pudo salir para quedar último. La victoria fue para un impecable Max Verstappen (Red Bull), acompañado en el podio por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). En la lucha por el título, Oscar Piastri abandonó tras un choque en la primera vuelta, pero su compañero en McLaren Lando Norris solo pudo descontar seis puntos.