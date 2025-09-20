Los "pibes" de Zapla festejaron ayer ante Lavalle

Fútbol, corazón y juventud. Altos Hornos Zapla ayer remontó el resultado y superó 2 a 1 a General Lavalle en el estadio "Emilio Fabrizzi" con dos goles de Lautaro Valeriano en el marco de la 8º jornada del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol. Con la arenga permanente de Alexis Zingariello, hijo del emblemático Horacio con ascensos dirigiendo al "merengue" y goles recordados a Boca Juniors y otros clubes en sus tiempos de "wing", pegado a la línea de cal, pero en este caso desde afuera, festejó su primera victoria al mando del "piberío" del Sub 19 en el certamen doméstico. Sin embargo ayer el "general" llegaba entonado luego de ganarle, 2 a 0, el clásico a Atlético Cuyaya, pero un "doblete" de Lautaro Valeriano revirtió el marcador para los palpaleños tras el festejo inicial de Thiago Quipildor.

Los chicos de Zingariello vienen sumando rodaje y experiencia, ya que anoche el plantel profesional de Zapla disputaba su primer amistoso ante Juventud Antoniana (Federal A) en Salta. Ahí los conducidos por Facundo Zamarián fueron parte de un emotivo regreso del conjunto "santo" al estadio "Fray Honorato Pistoria" de cara al Regional que comenzaría el 19 de octubre.

De todas formas Lavalle ayer comenzó bien arremetiendo con Quipildor que recibió de Zapana y su remate se fue apenas cerca del 1º palo. No hubo un dueño absoluto en el juego, pero Zapla intentó se más prolijo aunque sin profundidad. El "general" volvió a llegar con Quipildor pero tapó bien Cuevas y sobre los 46' Zapana picó la bocha y Quipildor se sacó la mufa, eludió al 1 y marcó el 1 a 0 parcial.

La segunda parte tuvo al "merengue" con Valeriano punzante y luego Astorga en un tiro libre que dio rebote y el ingresado Avila remató pero de la línea despejó Encinas. Ahí nomás llegó el gol de Valeriano de cabeza tras un córner rápido. El "general" sentido fue al frente sin ideas y acechó, pero dejó espacios y Quispe lo tuvo, pero no remató. Y a los 37' Costilla encaró y metió un centro para Valeriano que fusiló para dar vuelta el marcador y aguantar hasta el final.