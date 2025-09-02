Jujuy fue epicentro de emociones

Con una imponente convocatoria se desarrolló el 5º Torneo Internacional de Maxibásquet denominado "Juana Caiconte" organizado por la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino y Masculino que se desplegó en 3 escenarios diferentes, Club Atlético Gorriti, Club Deportivo Luján y Club Atlético Independiente.

Con una imponente convocatoria se desarrolló el 5º Torneo Internacional de Maxibásquet denominado "Juana Caiconte" organizado por la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino y Masculino que se desplegó en 3 escenarios diferentes, Club Atlético Gorriti, Club Deportivo Luján y Club Atlético Independiente.

La presidenta de la Asociación, Nely Anachuri, le comentó a El Tribuno de Jujuy que "fueron 3 jornadas de competencia, se jugó el 29, 30 y 31 de agosto durante todo el día y las finales desde el día sábado en las categorías +30, +40, + 45, +50, +55, +60 y +65, totalizando 64 partidos. Con la presencia de las delegaciones llegadas desde Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba ambos de Bolivia, con equipos invitados especiales también desde Salta, San Antonio, San Pedro y la anfitriona fue la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino y Masculino", afirmó.

Luego detalló que "en la premiación se entregó hasta el 3º puesto por categoría, a su vez también premió al equipo destacado a Cochabamba, al equipo correcto a Santa Cruz de La Sierra, al equipo con mayor constancia a Salta y a las jugadoras destacadas en cada de las categoría. El nivel de juego fue muy alto de todos los equipos participantes. Muchos partidos se jugaron hasta el tiempo suplementario con un score elevado y fue realmente un lujo para las jugadoras que compitieron", agregando que "gracias a Dios contamos con la presencia de autoridades de la Secretaria de Deporte, ya que el torneo lo realizamos juntos y por ese motivo agradezco al licenciado Luis Calvetti, a la directora de la Secretaría de la Mujer, Gabriela Zárate y también los presidentes los club como ser Hugo Peñaloza y dirigentes como ser Carlos Pérez, Adrián Mendieta, María Eugenia Jamarlli y los fundadores de la Asociación Ester Sotelo, 'Nene' Candeloro, Guillero Álvarez García, Sara de Álvarez García, familiares de las homenajeada y público en general", detalló.

En otro tramo la experimentada dirigente confesó que "me da alegría de tener canchas llenas. No cobramos entrada y agradezco a toda mi Comisión Directiva y especialmente a mi vicepresidenta Paula Flores. Feliz, cumpliendo con un candelario muy grande. Ahora estamos en el Torneo Preparación y en el Anual 'Laura Araoz', ya estuvimos en el Argentino en Buenos Aires dejando a Jujuy en el podio y contenta por este Torneo Internacional", selló.