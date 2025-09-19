El clásico fue "granate" por 3 a 0 en "La Tablada"

En la tarde de ayer se jugó, en el estadio "La Tablada", uno de los clásicos que tiene la capital jujeña.

Deportivo Luján hizo las veces de local ante Atlético Gorriti en el reducto de avenida Córdoba en el marco de la fecha 8 del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

El "granate" cantó victoria con un claro 3 a 0 que se sustentó principalmente con un buen rendimiento en segundo período de juego.

En el primer tiempo el duelo careció de juego y más allá de alguna que otra buena intención por parte de los protagonistas fue una etapa chata y deslucida.

Uno de los jugadores que trató de salir de esa monotonía fue Vatt. El delantero de Luján fue quien más buscó inquietar a sus rivales.

En concordancia con lo expresado anteriormente, aquel segmento de partido no tuvo goles.

En el complemento, el trámite del encuentro cambió. Tanto que llegaron las emociones.

Antes del cuarto de hora de esta etapa final, ambos clubes tuvieron chances para romper el cero en el marcador pero no fueron lo suficientemente certeros para anotar los tantos.

Con el correr de los minutos el "granate" empezó a enlazar más jugadas de ataque desde los pies de Bárcena y Vatt y las alegrías no tardaron en llegar.

El árbitro pitó penal y sobre los 16 Vatt, el goleador de Luján anotó desde los doce pasos la apertura del marcador.

El "granate" amplió la ventaja en el clásico a los 27 cuando Días marcó el 2 a 0 para los de calle Tumusla.

Ya el dominio era notorio, Gorriti no encontraba los caminos para descontar y entonces fue que el "granate" le dio el golpe de nocaut.

A los 45 fue otra vez el artillero Vatt quien marcó para obtener su doblete y liquidar el partido dándole tinte de goleada con un gran 3 a 0 que hizo delirar a los simpatizantes granates ubicados en la tribuna de avenida Córdoba.